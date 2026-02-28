Savane nisu za krave
Klimatska kriza prijeti pašnjacima: Stočarstvo pred globalnim kolapsom
Novo istraživanje Potsdamskog instituta (PIK) upozorava da bi do 2100. godine čak polovica svjetskih pašnjaka mogla postati neupotrebljiva zbog globalnog zatopljenja. Ova promjena izravno ugrožava egzistenciju do 140 milijuna ljudi i opstanak 1,6 milijardi grla stoke. Najteže je pogođena Afrika, gdje bi se površine za ispašu mogle smanjiti za alarmantnih 65 %. Učestale suše, koje su nekada bile rijetkost, sada tjeraju nomadske zajednice poput Masaija u borbu za resurse, pretvarajući krizu pašnjaka u jedan od najvećih izazova za globalnu sigurnost hrane i stabilnost u 21. stoljeću. Agroklub