Lingvisti se svađaju, feed odlučuje

Tzv. recommender sustavi su glavni generatori personaliziranog sadržaja koji nam nudi nešto što i nismo konkretno tražili, a na temelju naših preferencija i prethodnog sadržaja koji smo tražili/gledali na intenretu. Za TikTok je potrebno pet sekundi gledanja nekog videa tijekom skrolanja da nam se pojavljuje sličan sadržaj, YouTube funkcionira na temelju kategorije videa koji se konzumira i njegove duljine, Spotify ti također počinje nuditi glazbu prema tvojim preferencijama itd. No, i oni nisu bez “risk levela” gdje ti možda uopće ne nude ono što ti treba. Svima je želja da se što dulje zadržiš na njihovoj platformi. Netokracija o podcastu u kojem su se dotaknuli raznih tema i općenitih mogućnosti AI-a i što nas čeka u budućnosti.