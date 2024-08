Ma ko to more platit

Njezin prvi hit singl ‘Vampire’ s drugog albuma gotovo ste sigurno nesvjesno čuli prebirući po odjeći u nekom šoping centru ili vozeći se u taksiju. Stvar kreće ljutom klavirskom kaskadom koja zaziva krhkost slomljenog srca. Preko nje mrvi i drobi mješavinu pitijskog razočarenja i osvetničkog inata, da bi u čudesnom bridgeu pustila glas, a u refrenu zabola glogov kolac vampiru stihovima ‘Bloodsucker/Fame fucker/Bleeding me dry like a goddamn vampire’. Tračerska priroda današnjih medija preplavila je internet pitanjima tko je taj fame fucker koji je na šest mjeseci pretvorio Olivijin život u ‘zabranjeni raj’, Vrte se teorije od stanovite njuške iz glazbene industrije pa čak do Taylor Swift, s kojom Olivia od ranije ima sukob oko prava na hit ‘Dejavu’, a tuku se i oko naklonosti bezbrojnih tinejdžerskih srca. Pedantno medijski trenirana Olivija, međutim, nudi pametnije objašnjenje: Više je riječ o tome kako žalim i kažnjavam se jer sam učinila nešto za što sam znala da neće ispasti dobro. Bojan Stilin za tportal.