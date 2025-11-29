Tko ne pjeva, šalje videoporuke
Klauški: Thompson se sakrio dok je grmilo. Bio je spreman umrijeti za ZDS, ali ne i doći na presicu
Govorio je da je “spreman umrijeti”. Tvrdio je da mu se oduzimaju ljudska prava. Ustajao je u zaštitu pravne države. Prijetio je “radikalnim potezima”. Hvalio se da će na svaki udar na pravni poredak i neovisnu Republiklu Hrvatsku “znati odgovoriti”. A onda se Marko Perković Thompson nije pojavio na vlastitoj press konferenciji. Nije se udostojio izaći pred novinare i objasniti o kakvim je to radikalnim potezima govorio. Niti se udostojio osobno boriti za svoja prava da pjeva ustaške pjesme u Areni. Time je pjevač poništio i pogazio sve one prkosne, pompozne i zapaljujuće najave koje je plasirao preko Facebooka i preko video poruka, najave koje su pažljivo skovane u njegovu propagandnom stožeru, ispeglane i montirane – uključujući i njegovo beljenje u kameru – odnosno, najave iza kojih se može sakriti. Tomislav Klauški za 24 sata