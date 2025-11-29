Klauški: Thompson se sakrio dok je grmilo. Bio je spreman umrijeti za ZDS, ali ne i doći na presicu - Monitor.hr
Danas (16:00)

Tko ne pjeva, šalje videoporuke

Klauški: Thompson se sakrio dok je grmilo. Bio je spreman umrijeti za ZDS, ali ne i doći na presicu

Govorio je da je “spreman umrijeti”. Tvrdio je da mu se oduzimaju ljudska prava. Ustajao je u zaštitu pravne države. Prijetio je “radikalnim potezima”. Hvalio se da će na svaki udar na pravni poredak i neovisnu Republiklu Hrvatsku “znati odgovoriti”. A onda se Marko Perković Thompson nije pojavio na vlastitoj press konferenciji. Nije se udostojio izaći pred novinare i objasniti o kakvim je to radikalnim potezima govorio. Niti se udostojio osobno boriti za svoja prava da pjeva ustaške pjesme u Areni. Time je pjevač poništio i pogazio sve one prkosne, pompozne i zapaljujuće najave koje je plasirao preko Facebooka i preko video poruka, najave koje su pažljivo skovane u njegovu propagandnom stožeru, ispeglane i montirane – uključujući i njegovo beljenje u kameru – odnosno, najave iza kojih se može sakriti. Tomislav Klauški za 24 sata


Slične vijesti

Jučer (19:00)

Domovina u srcu, kvadrati pod nogama

Što sve posjeduje Thompson: pregled nekretnina, tvrtki i financija

Prema objavi emisije Provjereno, Marko Perković Thompson u rodnim Čavoglavama ima dvije nezakonito izgrađene zgrade na parceli od 789 m², uz dodatne okolne čestice koje zajedno prelaze 8000 m². Uz još jednu parcelu od 1780 m², ondje ukupno posjeduje oko 10.000 m². U Splitu, na Žnjanu, ima tri nekretnine: veliku terasu pretvorenu u privatni vrt s bazenom kojom je izazvao dugotrajan spor sa susjedima, poslovni prostor od 88 m² s više parkirnih mjesta te stan u Makarskoj ulici. Njegova supruga posjeduje stan u Šibeniku.

U Zagrebu je nedavno kupio stan na Maksimirskoj cesti, a ranije je imao više nekretnina, uključujući zgradu sa sedam stanova na Vrhovcu i veliki stan od 683 m² u Radničkoj koji je prodao 2018. godine. Thompson i supruga vode tvrtku MP-ton, koja je 2024. ostvarila 384.000 € dobiti, dok se druge njegove tvrtke gase ili slabo posluju. Koncert na Hipodromu organizirala je nova tvrtka Infinite show, u vlasništvu njegovih menadžera. Dodatno, Thompson ostvaruje značajne prihode od ZAMP-a i među najuspješnijim je domaćim autorima na digitalnim platformama. Ilko Ćimić za Index

19.11. (11:00)

Kad zajebancija postane ozbiljna stvar

Dežulović se prisjetio: Čavoglave su prvi put javno emitirane u Beogradu

Dežulović se u podcastu portala Velike priče “Rosić i drugovi” prisjetio kako je njemu i njegovim kolegama iz Ferala “u kafani momak s ratišta”, praćen svojim menadžerom, utrapio audio-kazetu sa svojom pjesmom koja je počinjala s riječima “Za dom spremni”. “Ja sam donio tu kazetu nakon te noći u kafani s tim debilom koji je tad bio krezub i koji nije ništa govorio”, započeo je Dežulović. Kazao je da su “Čavoglave” pustili “iz zajebancije na B92 i ljudi su je slušali kao parodiju”. Dežulović je gostujući u emisiji “Nedjeljom u 2” svojedobno ispričao i da su feralovci, nakon što su pijane večeri Čavoglave pustili 19 puta, dan kasnije pjesmu pokazali i uredništvu Radija Split, a da je sve ostalo “bila povijest”. “To je dugo vremena u Splitu bila urbana legenda, ali je nažalost istinita”… Telegram

29.10. (18:00)

Tko pjeva, zlo ne misli — osim ako pjeva pogrešan refren

Tomašević mlakim je, zakašnjelim i neprincipijelnim stavovima na koncu uspio ispasti zabranitelj, diskriminator i naivčina istovremeno

Dok naša antifašistička ekipa nastavlja sjediti u istom parlamentu u kojemu se u najmanju ruku ZDS tolerira, a njihovi partneri pokušavaju internalizacijom domoljublja zaraditi jeftine političke poene, front se pomiče u drugu stranu. Nakon što je famozni ZDS doživio revitalizaciju, a Jure i Boban u najmanju ruku toleranciju, evo gradonačelnika s najavom da kreće „dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore. Ima, pak, na strani desnice i konzervativaca dovoljno onih koji bi se veselili političkoj propasti vladajuće gradske koalicije kudikamo više. Zato gradonačelnika uporno tjeraju da se, osim i komunalnim pitanjima bavi i ideološkima problemima. Dobro su organizirani, s boljim pristupom resursima i vjernijom bazom podržavatelja ujedinjenom oko zajedničkih ciljeva. Imaju i dosljedne predstavnike i podršku na svim granama političke vlasti. Plenković je napokon dobio priliku stjerati slabijeg protivnika u kut, a dok se Tomašević s pravom žali na nepostupanje policije u vezi kažnjavanja uzvikivanja ustaškog pozdrava, sva se krivnja svaljuje na Grad. Alen Mikec za H-alter.

09.09. (21:00)

Demografski rat koji se ne može dobiti

Čulić: Thompson je u Hrvatskoj utjecajniji od bilokojeg političara, a u svijetu nas nigdje ne predstavlja, osim kao glasnika propalog zločinačkog režima

To je hrvatska realnost u kojoj će jedni pokraj drugih nastaviti živjeti vladajući konzervativci, oporbeni liberali, ljuti desničari i marginalizirani ljevičari. Frontalni sudar se dogodio, nitko iz državnog aparata nije preventivno povukao ručnu, učinjena je golema šteta i sad bi to trebalo sanirati. Za početak sjesti za stol i dogovoriti se oko zajedničkog interesa. Ne postoji hrvatsko zajedništvo kako ga zamišljaju MPT i njegovi plemenski saveznici. Postoji samo vitalni zajednički interes da jedna lijepa mala zemlja živi dugo i prosperitetno, a to je valjda vrijedno dogovora. Politički i kulturni komesari morali bi napokon doći do proste kalkulacije da se tvrdoglavim inzistiranjem na jednoumlju može dobiti bitka, ali se sigurno gubi rat za budućnost nacionalne države. Ilko Čulić za Ravno do dna

02.09. (15:00)

Kad barjak zatreperi

Čulić: YouTube je cijelo ljeto bio nakrcan novim pokušajima kloniranja Thompsona

Na raspjevanog dinarskog barjaktara podjednako se pale vremešni zabranitelji i mladi zastrašitelji. Plejada hrvatskih muzičara iz domovine, dijaspore i BiH brzo je prihvatila ovaj izazov i zakoračila na „barjak rock“ teritorij, pa je YouTube cijelo ljeto bio nakrcan novim pokušajima kloniranja Thompsona izvedenima s nepokolebljivim uvjerenjem da će narod sve to podržati i pozlatiti. Međutim, koncept je preuzet bez njegovog militantnog pristupa odabranim temama, bez verbalnih obračuna s crvenim vragovima i bez kontroverznih pozivanja na povijesni revizionizam, pa je narod u predahu od Thompsona opet najviše zainteresiran za cajke. Klonirani barjak rock ostaje manje privlačan sve dok ima banalno jednostavnu konstrukciju sklepanu od uvijek istih elemenata. U pjesmama se stalno ponavljaju arhaične gitarijade, kičasti etnografski motivi, izljevi domoljubne patetike i prenaglašenog vjerskog zanosa. Ilko Čulić ih je pobrojao za Ravno do dna…

26.08. (19:00)

Više od koncerta, manje od glazbe

Čulić: Kad ih prepadne huk nepregledne mase, dobro je znati da na Hipodromu nije bilo ni blizu pola milijuna ljudi


„Mir ima tendenciju da preokreće velike ratne istine i stvara nesporazume. U miru, ako ovaj predugo traje, uzgaja se isprana i dezodorirana verzija oslobodilačkih aktivnosti, a to ponekad zbunjuje i aktere i promatrače. Kako vrijeme prolazi, rat je sve manje sličan originalu“. Mudre riječi Viktora Ivančića zapisane davne 2012. godine u tekstu „Hrvatska ratna laž“ danas zvuče još aktualnije. Thompsonovo tumačenje zbivanja iz 1990-ih je totalni mainstream, nimalo različito od onoga što se prikazuje na HRT-u ili uči u školi na satovima nacionalne povijesti bez upozorenja da je rat zlo, a obrambeni rat nužno zlo. U toj priči uporno izvikivanje ustaškog pozdrava je jednostavna navlakuša za antifašiste, koji su poslije Hipodroma očekivano burno reagirali zbog ZDS-a u „Bojni Čavoglave“, ali nisu imali gotovo nikakvih prigovora na izvođenje pjesama kao što su „Geni kameni“ ili „Slike Bleiburga“ koje se referiraju na 1945-u. Ne postavlja se pitanje jesu li te pjesme relikti kriptoustaškog opredjeljenja najpopularnijeg domaćeg muzičara ili glasnogovornička najava ozakonjenja povijesnog revizionizma. Ilko Čulić za Ravno do dna

19.08. (12:00)

Kad se križ pretvori u lightsaber

Čulić: Thompsonova sasvim banalna prodika o povratku korijenima i kršćanskim vrijednostima ima znatno veći doseg od dubokoumnih poruka crkvenih velikodostojnika

Religija je zapaljiv materijal. Kad padne u ruke pravom ognjištarcu lako se užga, dugo gori i teško se gasi. Na opožarenom području ostane samo iluzija o sekularnom društvu. Kako to izgleda u hrvatskom slučaju pokazali su turbokatolički megakoncerti M.P. Thompsona na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu. Thompsonovi fanovi još jedanput su zadivljeno gledali trosatni koncertni ritual s ognjem, mačem i križem, koji se nepovratno udaljava od stadionskih inscenacija kršćanskog rocka ili white metala i sve više podsjeća na grandomansku sword & sorcery fantasy predstavu. Crkveni velikodostojnici nisu bili toliko fascinirani scenskim spektaklom priređenim u Sinju koliko nepreglednom masom pretežno mlade publike koju rijetko mogu vidjeti s oltara. U njegovim kroatiziranim fantazmagorijama o „svetoj zemlji“ i „izabranom narodu“ dobili su dragocjenog saveznika za vječnu borbu protiv naopakih bezbožnika. Ilko Čulić za Ravno do dna

11.08. (15:00)

Od gange do gange — samo je ritam ostao isti

Nepoželjna subkultura nikad nije ni nestala iz javnog prostora, samo se povukla i pritajila među Thompsonovim fanovima i nogometnim huliganima

Davno prije pojave opasnih Tik Tok izazova u duvanjsko-livanjskom kraju, Zapadnoj Hercegovini. Imotskoj krajini i vrletima Dinare seoski momci imali su običaj da se na jačem derneku „digne jedna“. Najveći izazov je bio zapivati protestnu gangu, a započinjao je dogovorom – „Koju ćemo? Oćemo li od dva ili šest miseci?“ Za dvomjesečnu zatvorsku kaznu bilo je dovoljno pred seoskim režimskim doušnicima zagangati „Imam brata u dalekom svitu, ne smi kući opsova je Titu“. Tko je bio spreman odležati šest mjeseci dignuo bi onu „Druže Tto kupit ću ti fiću, a mercedes Anti Paveliću“.

U tim buntovnim i prkosnim mladalačkim izazovima nadahnutima ognjištarskim pričama frustriranih ratnih gubitnika iz četr’es’pete začeta je ustaška subkultura koja je s približavanjem novog rata izašla iz ilegale, spustila se u gradove, navukla prijeteće crne mundire, prestrojila se u stranačku vojsku HSP-a i ekspresno se raširila po Hrvatskoj i BiH. Bosanskohercegovačka ustaška subkultura razvijala se bez vidljivih zapreka u svim gradovima i općinama kojima je trajno zavladao HDZ BiH s idejom nacionalnog jednoumlja. Do danas nije zabilježeno da je tamo protiv nekoga pokrenut krivični ili prekršajni postupak zbog ustaških slogana i simbola. Jedino je nacionalni nogometni savez par puta kaznio HŠK Zrinski i više puta NK Široki Brijeg… Ilko Čulić za Ravno do dna

06.08. (16:00)

Kad ti brojka pobjegne s koncerta

Čulić: Prema odokativnoj procjeni na zagrebačkom Hipodromu bilo ih je do 300.000, a nikako pola milijuna

Može li se uopće dobiti vjerodostojan podatak o broju posjetitelja svakako rekordnog zagrebačkog koncerta? U tom povijesnom trenutku dodatnu pomutnju izazvao je pad sustava kontrole na ulazu, što je poznati problem na predimenzioniranim open air masovkama. Samo nekoliko minuta nakon što je u središnji dnevnik HRT-a bombastično uletio predstavnik organizatora s informacijom kako je do 19:15 sati ušlo 215.000 posjetitelja, navala na ulazima postala je nezadrživa. Nepregledna masa propuštena je bez ikakve kontrole, što je u tom momentu zaista bila jedina opcija. Nije bilo kaosa kakav je zabilježen u Sinju. U malo više od sat vremena golemi zagrebački auditorij se jednostavno udvostručio? Pita Ilko Čulić za Ravno do dna, pomislivši da se radi o dobro promišljenoj odluci da se podebljana polumilijunska cifra ubaci u javni diskurs kao sredstvo zastrašivanja ideoloških neistomišljenika.

12.07. (13:00)

Više od koncerta, manje od glazbe

Koncert s kontroverzama: podjele u društvu i kritike iz svijeta zbog nastupa pjevača s reputacijom veličanja fašizma

Nije dvojbeno da je koncert na Hipodromu najveći u povijesti po broju prodanih ulaznica, isto kao ni to da nisu svi koji su pohodili koncert ekstremni desničari, ali ih je bilo, a dokaz tomu su pjevanje ustaških pjesama po Zagrebu, isticanje znakovlja i glasno uzvikivanje pozdrava ZDS, koji je sada prihvaćen i kod vladajućih, a nesankcionirano je prošao i u saboru. Thompsonov hit “Bojna Čavoglave“, koja počinje pozdravom ZDS, u izvornoj verziji također je sasvim otvoreno glorificirao ustaštvo, u izvornoj verziji pjesma sadržavala sljedeći stih: “za dom braćo, zovemo se poglavnikovi”. Otvoreno proustaški sentiment u Thompsonovom je radu bio prisutan i nakon završetka Domovinskog rata. Prije 22 godine javno se raspravljalo o pjesmi “Jasenovac i Gradiška Stara” koju je upravo on pjevao. Thompsonov glazbeni opus, posebno u prvoj fazi njegove karijere, obiluje glorificiranjem ustaštva. Kasnijih godina Thompson će tvrditi da nije ustaša i da osuđuje sve totalitarne režime, ali zbog svojih se “mladenačkih grijeha” nikad nije ispričao niti se distancirao od stavova. Faktograf