On samo pjeva, on samo svira

Prema objavi emisije Provjereno, Marko Perković Thompson u rodnim Čavoglavama ima dvije nezakonito izgrađene zgrade na parceli od 789 m², uz dodatne okolne čestice koje zajedno prelaze 8000 m². Uz još jednu parcelu od 1780 m², ondje ukupno posjeduje oko 10.000 m². U Splitu, na Žnjanu, ima tri nekretnine: veliku terasu pretvorenu u privatni vrt s bazenom kojom je izazvao dugotrajan spor sa susjedima, poslovni prostor od 88 m² s više parkirnih mjesta te stan u Makarskoj ulici. Njegova supruga posjeduje stan u Šibeniku.

U Zagrebu je nedavno kupio stan na Maksimirskoj cesti, a ranije je imao više nekretnina, uključujući zgradu sa sedam stanova na Vrhovcu i veliki stan od 683 m² u Radničkoj koji je prodao 2018. godine. Thompson i supruga vode tvrtku MP-ton, koja je 2024. ostvarila 384.000 € dobiti, dok se druge njegove tvrtke gase ili slabo posluju. Koncert na Hipodromu organizirala je nova tvrtka Infinite show, u vlasništvu njegovih menadžera. Dodatno, Thompson ostvaruje značajne prihode od ZAMP-a i među najuspješnijim je domaćim autorima na digitalnim platformama. Ilko Ćimić za Index