Marković: Thompsonov koncert u Rijeci bio je politički performans u punom smislu te riječi - Monitor.hr
Danas (08:00)

On samo pjeva, on samo svira

Marković: Thompsonov koncert u Rijeci bio je politički performans u punom smislu te riječi

On verbalno odbacuje etikete fašizma i nacizma i naziva ih zlom, ali odmah potom prebacuje fokus na komunizam, tvrdeći da je “možda još veće zlo”. Taj postupak nije samo retorička glupost; to je svjesna strategija relativizacije zla, način da se smanji ozbiljnost fašizma i ustaškog nasljeđa, da se publiku umiri i kritiku obesmisli. Na taj način Thompson aktivno briše granicu između ideološki neprihvatljivih simbola i svoje glazbene i političke prakse. Umjesto da se suoči s činjenicom da pozdrav “Za dom spremni” i glorifikacija ustaštva imaju povijesnu težinu i jasno obilježje ekstremizma, on relativizira i manipulira percepcijom publike, kao da su fašizam i komunizam dva ekvivalentna zla koja se mogu stavljati u isti koš. Ova posljednja gesta, relativizacija komunizma, nije samo povijesno netočna nego i ideološki opasna. Željko Marković za Ravno do dna


Srijeda (07:00)

Ipak zna održati koncert bez suvišnih tri riječi

Rimac: Plenkovićev manevar – Thompson kao politički instrument za discipliniranje Zagreba i desnice

Profesor Ivan Rimac ističe da je Plenković organiziranjem dočeka rukometaša želio demonstrirati moć nad desnicom i samim Thompsonom, zabranivši mu izvođenje pjesme “Čavoglave”. Naglasak je na Plenkovićevoj “opijenosti moći” i svjesnom zaobilaženju institucija radi ponižavanja platforme Možemo. S druge strane, Thompson je prikazan kao akter koji pristaje na “financijski lukrativne dogovore” s HDZ-om, unutar okvira koje mu premijer dopušta. Zaključno, video upozorava na opasnu radikalizaciju i narušavanje pravne države radi kratkoročnih političkih bodova. Ideje

02.02. (12:00)

U 18h, taman se dečki lijepo naspavaju

Vlada preuzela organizaciju dočeka rukometaša: Na Trgu će pjevati Thompson

Vlada će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića u 18 sati održati doček te su pozvali sve građane da se pridruže, poručio je ministar turizma Tonči Glavina. Na pitanje hoće li nastupiti Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša. Dogovoreno je to na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlade (Index, tportal, Jutarnji)

  • Puhovski: Politički neuki rukometaši rasprodaju medalju za desničarske ekstremiste (Index)
  • Potpredsjednik Sabora: Čestitam menadžmentu MPT-a jer su si opet dali jako puno truda da ovo pretvore u priču o sebi (N1)
  • Komentiraju na Forumu
02.02. (00:33)

Bez bine i bez pjesme

Doček rukometaša u Zagrebu otkazan zbog spora oko Thompsona

Doček hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije pristao na nastup Marka Perkovića Thompsona, što su tražili igrači i HRS. Gradonačelnik Tomašević poručio je da Grad ne može podržati izvođača povezanog s ustaškim pokličima, dok HDZ-ovi dužnosnici optužuju zagrebačku vlast za ideološku cenzuru i “krađu proslave”. Dio oporbe podržao je odluku Grada kao obranu ustavnih vrijednosti. Više drugih gradova ponudilo je organizaciju dočeka. Index… komentari na Forumu

20.01. (19:00)

Njima ne treba poduka o tome "šta je bilo"

EHF zabranio puštanje Thompsona na Europskom prvenstvu u rukometu

U Švedskoj su zgroženi i traže odgovor tko je nedopuštenu i nedogovorenu pjesmu pustio na razglas, jer je zahtjev hrvatske reprezentacije više puta odbijen. U Hrvatskoj se prekršajno prijavio nekoliko posjetitelja koncerta koji na ustaški pozdrav s bine “Za dom”, odgovorili “Spremni!”. “Činjenica da je na kraju pjesma puštena žalosna je i nije se smjela dogoditi, jer ona ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja”, poručili su iz EHF-a, dodatno pojasnivši da je osoblje dvorane još jednom upozoreno kako se Thompson neće tolerirati. “Zato Hrvatska nije Švedska”, kažu u komentaru u Novostima. Nacional

29.12.2025. (19:00)

Reklama na koncertu

Picula: Thompson pozivom na smjenu politički ‘oživio’ Tomaševića

Tako je jedan pjevač politički zasjenio sve političare koji su svojim djelovanjem i izjavama obilježavali hrvatsku politiku proteklih godina. Ali je i pripomogao zagrebačkom gradonačelniku da se u jednom dijelu te iste politike afirmira kao zasebni lider. U zemlji u kojoj odjeci Drugoga svjetskog rata diktiraju političke procese, a koncerti dominiraju nad učincima pojedinih javnih politika, teško može biti napretka. U sjenu je pala i Milanovićeva pobjeda na predsjedničkim izborima, kao i rezultati lokalnih izbora na kojima je HDZ trijumfirao u većini općina, gradova i županija unatoč nizu afera, a najjača oporbena stranka SDP potvrdila da ni dalje nema koliko-toliko suvislo vodstvo, program i način komuniciranja. Boško Picula se za tportal osvrnuo i na geopolitička zbivanja u svijetu. S Piculom stav dijeli i analitičar Trogrlić za N1.

29.11.2025. (17:00)

Tko ne pjeva, šalje videoporuke

Klauški: Thompson se sakrio dok je grmilo. Bio je spreman umrijeti za ZDS, ali ne i doći na presicu

Govorio je da je “spreman umrijeti”. Tvrdio je da mu se oduzimaju ljudska prava. Ustajao je u zaštitu pravne države. Prijetio je “radikalnim potezima”. Hvalio se da će na svaki udar na pravni poredak i neovisnu Republiklu Hrvatsku “znati odgovoriti”. A onda se Marko Perković Thompson nije pojavio na vlastitoj press konferenciji. Nije se udostojio izaći pred novinare i objasniti o kakvim je to radikalnim potezima govorio. Niti se udostojio osobno boriti za svoja prava da pjeva ustaške pjesme u Areni. Time je pjevač poništio i pogazio sve one prkosne, pompozne i zapaljujuće najave koje je plasirao preko Facebooka i preko video poruka, najave koje su pažljivo skovane u njegovu propagandnom stožeru, ispeglane i montirane – uključujući i njegovo beljenje u kameru – odnosno, najave iza kojih se može sakriti. Tomislav Klauški za 24 sata

28.11.2025. (20:00)

Domovina u srcu, kvadrati pod nogama

Što sve posjeduje Thompson: pregled nekretnina, tvrtki i financija

Prema objavi emisije Provjereno, Marko Perković Thompson u rodnim Čavoglavama ima dvije nezakonito izgrađene zgrade na parceli od 789 m², uz dodatne okolne čestice koje zajedno prelaze 8000 m². Uz još jednu parcelu od 1780 m², ondje ukupno posjeduje oko 10.000 m². U Splitu, na Žnjanu, ima tri nekretnine: veliku terasu pretvorenu u privatni vrt s bazenom kojom je izazvao dugotrajan spor sa susjedima, poslovni prostor od 88 m² s više parkirnih mjesta te stan u Makarskoj ulici. Njegova supruga posjeduje stan u Šibeniku.

U Zagrebu je nedavno kupio stan na Maksimirskoj cesti, a ranije je imao više nekretnina, uključujući zgradu sa sedam stanova na Vrhovcu i veliki stan od 683 m² u Radničkoj koji je prodao 2018. godine. Thompson i supruga vode tvrtku MP-ton, koja je 2024. ostvarila 384.000 € dobiti, dok se druge njegove tvrtke gase ili slabo posluju. Koncert na Hipodromu organizirala je nova tvrtka Infinite show, u vlasništvu njegovih menadžera. Dodatno, Thompson ostvaruje značajne prihode od ZAMP-a i među najuspješnijim je domaćim autorima na digitalnim platformama. Ilko Ćimić za Index

19.11.2025. (11:00)

Kad zajebancija postane ozbiljna stvar

Dežulović se prisjetio: Čavoglave su prvi put javno emitirane u Beogradu

Dežulović se u podcastu portala Velike priče “Rosić i drugovi” prisjetio kako je njemu i njegovim kolegama iz Ferala “u kafani momak s ratišta”, praćen svojim menadžerom, utrapio audio-kazetu sa svojom pjesmom koja je počinjala s riječima “Za dom spremni”. “Ja sam donio tu kazetu nakon te noći u kafani s tim debilom koji je tad bio krezub i koji nije ništa govorio”, započeo je Dežulović. Kazao je da su “Čavoglave” pustili “iz zajebancije na B92 i ljudi su je slušali kao parodiju”. Dežulović je gostujući u emisiji “Nedjeljom u 2” svojedobno ispričao i da su feralovci, nakon što su pijane večeri Čavoglave pustili 19 puta, dan kasnije pjesmu pokazali i uredništvu Radija Split, a da je sve ostalo “bila povijest”. “To je dugo vremena u Splitu bila urbana legenda, ali je nažalost istinita”… Telegram

29.10.2025. (18:00)

Tko pjeva, zlo ne misli — osim ako pjeva pogrešan refren

Tomašević mlakim je, zakašnjelim i neprincipijelnim stavovima na koncu uspio ispasti zabranitelj, diskriminator i naivčina istovremeno

Dok naša antifašistička ekipa nastavlja sjediti u istom parlamentu u kojemu se u najmanju ruku ZDS tolerira, a njihovi partneri pokušavaju internalizacijom domoljublja zaraditi jeftine političke poene, front se pomiče u drugu stranu. Nakon što je famozni ZDS doživio revitalizaciju, a Jure i Boban u najmanju ruku toleranciju, evo gradonačelnika s najavom da kreće „dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore. Ima, pak, na strani desnice i konzervativaca dovoljno onih koji bi se veselili političkoj propasti vladajuće gradske koalicije kudikamo više. Zato gradonačelnika uporno tjeraju da se, osim i komunalnim pitanjima bavi i ideološkima problemima. Dobro su organizirani, s boljim pristupom resursima i vjernijom bazom podržavatelja ujedinjenom oko zajedničkih ciljeva. Imaju i dosljedne predstavnike i podršku na svim granama političke vlasti. Plenković je napokon dobio priliku stjerati slabijeg protivnika u kut, a dok se Tomašević s pravom žali na nepostupanje policije u vezi kažnjavanja uzvikivanja ustaškog pozdrava, sva se krivnja svaljuje na Grad. Alen Mikec za H-alter.

09.09.2025. (21:00)

Demografski rat koji se ne može dobiti

Čulić: Thompson je u Hrvatskoj utjecajniji od bilokojeg političara, a u svijetu nas nigdje ne predstavlja, osim kao glasnika propalog zločinačkog režima

To je hrvatska realnost u kojoj će jedni pokraj drugih nastaviti živjeti vladajući konzervativci, oporbeni liberali, ljuti desničari i marginalizirani ljevičari. Frontalni sudar se dogodio, nitko iz državnog aparata nije preventivno povukao ručnu, učinjena je golema šteta i sad bi to trebalo sanirati. Za početak sjesti za stol i dogovoriti se oko zajedničkog interesa. Ne postoji hrvatsko zajedništvo kako ga zamišljaju MPT i njegovi plemenski saveznici. Postoji samo vitalni zajednički interes da jedna lijepa mala zemlja živi dugo i prosperitetno, a to je valjda vrijedno dogovora. Politički i kulturni komesari morali bi napokon doći do proste kalkulacije da se tvrdoglavim inzistiranjem na jednoumlju može dobiti bitka, ali se sigurno gubi rat za budućnost nacionalne države. Ilko Čulić za Ravno do dna