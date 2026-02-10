On samo pjeva, on samo svira
Marković: Thompsonov koncert u Rijeci bio je politički performans u punom smislu te riječi
On verbalno odbacuje etikete fašizma i nacizma i naziva ih zlom, ali odmah potom prebacuje fokus na komunizam, tvrdeći da je “možda još veće zlo”. Taj postupak nije samo retorička glupost; to je svjesna strategija relativizacije zla, način da se smanji ozbiljnost fašizma i ustaškog nasljeđa, da se publiku umiri i kritiku obesmisli. Na taj način Thompson aktivno briše granicu između ideološki neprihvatljivih simbola i svoje glazbene i političke prakse. Umjesto da se suoči s činjenicom da pozdrav “Za dom spremni” i glorifikacija ustaštva imaju povijesnu težinu i jasno obilježje ekstremizma, on relativizira i manipulira percepcijom publike, kao da su fašizam i komunizam dva ekvivalentna zla koja se mogu stavljati u isti koš. Ova posljednja gesta, relativizacija komunizma, nije samo povijesno netočna nego i ideološki opasna. Željko Marković za Ravno do dna