Wi-Fi jača signal, ali ne i tvoje mišiće

Kretanje je nekad bilo biološka nužnost, a danas zahtijeva svjesnu odluku, ističe prof. Goran Marković. Sjedeći način života smanjio je unutarnju potrebu za pokretom, a kućanski poslovi ili rad u vrtu ne mogu zamijeniti raznovrsnu tjelovježbu. Repetitivni fizički rad često šteti tijelu više nego koristi. Ključ je u kvaliteti i raznolikosti pokreta, a za svakodnevno razgibavanje nisu nužne teretane – već nekoliko minuta jednostavnih vježbi kod kuće može održati zdravlje i ravnotežu. Kod Dr. Becka za HRT