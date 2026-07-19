Kao da je vrijeme stalo
Kvantni ‘minisvemir’ dokazao da vrijeme teče samo kad gubimo informacije
Fizičar Giovanni Barontini stvorio je u laboratoriju izolirani kvantni sustav od 24.000 atoma rubidija kako bi istražio podrijetlo vremena. Podjelom sustava na promatrani i skriveni sektor, dokazao je da unutar njega nastaje “relacijsko vrijeme” koje ovisi isključivo o razmjeni entropije, a ne o vanjskom satu. Kada je razmjena bila brža, unutarnje vrijeme je ubrzavalo; u ravnoteži je potpuno stalo. Eksperiment pruža prvi izravni dokaz da nepovratni tijek vremena i njegova strelica mogu proizaći iz pukog gubitka informacija o dijelu sustava, što otvara nova vrata u istraživanju kvantne gravitacije i ranog svemira. Physical Review Research, Index