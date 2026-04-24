Zgodna informacija za pub kvizove
La Rinconada: Najviši grad na svijetu izgrađen na snovima o zlatu
Smješten u peruanskim Andama na 5.000 metara visine, grad La Rinconada dom je za 50.000 ljudi koji preživljavaju u ekstremnim uvjetima radi rudarenja zlata. Grad pati od kroničnog nedostatka vode, kanalizacije i kisika (razina je na 50%), zbog čega je očekivani životni vijek tek 35 godina. Iako stanovnici evolucijski proizvode više krvnih stanica, mnogi obolijevaju od kronične planinske bolesti. Unatoč teškom zagađenju živom i improviziranim limenim nastambama, zajednica opstaje podno ledenjaka, balansirajući između surove ekološke katastrofe i fascinantne andske tradicije.