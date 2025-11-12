Excel prije Excela

Monte Sierpe je možda bio drevni računovodstveni sustav Inka - Monitor.hr
Monte Sierpe je možda bio drevni računovodstveni sustav Inka

Nova studija objavljena u časopisu Antiquity sugerira da je Monte Sierpe u Peruu, niz tisuća rupa u kamenu, zapravo služio kao drevni računovodstveni sustav Inka. Mikrobotanička analiza otkrila je tragove kukuruza i biljaka korištenih za izradu košara, što upućuje na skladištenje ili trgovinu. Zračne snimke pokazale su da se raspored rupa poklapa s numeričkim obrascima, nalik sustavu čvorova khipu kojim su Inke bilježile podatke. Spomenik se nalazi između dvaju administrativnih centara i trgovačkih ruta, što podupire tezu o njegovoj ekonomskoj funkciji. Mreža


