Kapa, cigaršpic, kroasan. Kino
Linklaterov ‘Nouvelle Vague’ je dramedija i ljubavno pismo filmu ”Breathless’ velikog Godarda
Guillaume Marbeck utjelovljuje Godarda, Zoey Deutch Jean Seberg, a Aubry Dullin Jean-Paula Belmonda. Ovo je prvi Linklaterov film na francuskom jeziku. Podsjetimo, riječ je o poznatom redatelju koji većinom režira coming of age drame i komedije. Najpoznatiji filmovi su mu Dazed and Confused, Before trilogija i Boyhood, a često surađuje s glumcem Ethanom Hawkeom. Zanimljivo je da je na ovogodišnjim Zlatnim globusima uz Nouvelle Vague nominiran još jedan njegov film – Blue Moon, upravo s Hawkeom u glavnoj ulozi. Journal