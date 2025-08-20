Kako izbjeći minus i pritom si ipak naručiti lignje

Ljeto često donosi prekomjernu potrošnju, potaknutu kreditnim karticama i online sniženjima. Ključ je u realnoj procjeni budžeta i praćenju uobičajenih mjesečnih troškova. Umjesto drastičnih rezova, smanjite jednu problematičnu kategoriju, primjerice restorane ili dostavu. Online kupnju kontrolirajte popisima želja i vremenskim odmakom. Previše restrikcija može dovesti do kasnijeg rasipanja, stoga trošite promišljeno i bez grižnje savjesti. Financijska ravnoteža znači uživati u sitnim luksuzima – ali bez da vas najesen zaboli glava od računa. Savjeti