Kad milijarder zaplače nad socijalizmom

Milijarder i investitor Barry Sternlicht oštro je kritizirao najave novog gradonačelnika New Yorka, socijaldemokrata Zohrana Mamdanija, tvrdeći da će njegove politike, poput zamrzavanja najamnina i slabljenja policije, potaknuti masovni odlazak stanovnika i tvrtki. Optužio je sindikate za visoke troškove gradnje i upozorio da će grad “postati poput Mumbaija” ako se stanarima dopusti neplaćanje najamnina. Sternlicht poručuje da New York treba poticati uspjeh, a ne oporezivanjem “kažnjavati” bogate. CNBC, Index