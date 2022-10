Potekao sam iz svijeta koji je jedva čekao da učinite neki lapsus, izvalite neku glupost

Inače, to je za priču važno, Ana Maria Rossi autorica je filma “Ajvar”, jednog od zapaženijih i važnijih postjugoslavenskih filmova, uopće. I tu ja, ne bih li se nekako digao u vlastitim očima, kažem Ani, tako da čuju i ostali, da sam bio u komisiji Filmskog centra Srbije (što bi se reklo: srpskog HAVC-a), koja je film Ane Marije Rossi predložio za realizaciju. Sjajan je to bio scenarij, govorim, jer se toga do u detalje i sjećam. I onda Ana upita, a koji je to film bio. “Sarma”, rekoh. I sjećam se da mi je u uhu malo čudno zazvučala riječ “sarma”. Ali ni sad ne razumijem kako mi tog trenutka nije na um palo da protabirim malo po fajlovima u svojoj glavi, kako mi nije na um pao scenarij u kojem nije bilo nikakve sarme, dok je ajvara bilo napretek… Miljenko Jergović