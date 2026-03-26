Tko rano rani, ima podočnjake
Mit o buđenju u pet ujutro: Zašto rana budilica nije za svakoga
Trend ranog ustajanja dominira društvenim mrežama, no znanost sugerira da produktivnost nije univerzalna. Naš kronotip (unutarnji sat) uvelike je određen genetikom i dobi. Forsiranje ranog buđenja kod "noćnih ptica" uzrokuje društveni jet lag, što dovodi do manjka sna, pada koncentracije te povećanog rizika od pretilosti i dijabetesa. Umjesto praćenja trendova, ključ uspjeha leži u usklađivanju obveza s vlastitim biološkim ritmom. Kvalitetan san i postupne promjene rutine važniji su za mozak od samog vremena na satu.