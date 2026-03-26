Tko rano rani, ima podočnjake

Holivudska zvijezda Mark Wahlberg ispričao je ovih dana kako se budi u 2.30 i kroz dan prati strogi režim koji završava u 19.30 kad ide na spavanje. Nije on jedini poznati ranoranilac – Appleov Tim Cook budi se u 3.45, Disneyjev šef Bob Iger već u 4.25 ide vježbati, a općenito se na profilima uspješnih na LinkedInu može vidjeti poruku da je za uspjeh potrebno rano se buditi. BBC se pita trebalo li svi mi, po uzoru na ove uspješne, biti ranoranioci, bismo li postali produktivniji, ili iza svega stoji potreba za impresioniranjem ljudi koliko smo samo “produktivni” s buđenjem prije zore.