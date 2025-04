Čovjek od formata koji je došao i do četvrtog mandata

Bio je 32. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, služeći od 1933. do svoje smrti 1945. godine. Jedini je američki predsjednik izabran na četiri mandata, vodeći naciju kroz dvije najveće krize 20. stoljeća: Veliku depresiju i Drugi svjetski rat. Iako teško bolestan, hrabro je vodio SAD kroz Drugi svjetski rat i sudjelovao na prvim mirovnim pregovorima, no sam kraj rata ipak nije dočekao. Njegov nasljednik Harry Truman je dao suglasnost za bacanje prve atomske bombe na Japan. Njegov prvi mandat obilježen je ambicioznim programom reformi poznatim kao New Deal, osmišljenim za oporavak američke ekonomije u vrijeme Velike depresije.

Godine 1921., u dobi od 39 godina, Roosevelt je obolio od bolesti koja je uzrokovala trajnu paralizu nogu. Iako je dijagnoza tada bila poliomijelitis (dječja paraliza), kasnije su neki istraživači predložili da je možda riječ o Guillain-Barréovom sindromu. Iako je njegova paraliza bila poznata, ozbiljnost drugih zdravstvenih problema skrivana je od javnosti. Bolovao je od teške hipertenzije, srčanih problema i arterioskleroze. Dok se odmarao u Warm Springsu, 12. travnja 1945. Roosevelt je doživio veliki moždani udar i preminuo u 63. godini života.