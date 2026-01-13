Nismo još ni krenuli, a već kasnimo u kino
Najavljeni filmovi 2026. koji već dižu prašinu
Stižu ambiciozne adaptacije poput Wuthering Heights Emerald Fennell i SF spektakla Project Hail Mary s Ryanom Goslingom, dok povratak velikih franšiza donosi Toy Story 5, Dune: Part Three i The Devil Wears Prada 2. Autorsku težinu nose Spielbergov Disclosure Day i Nolanova The Odyssey, a biografski film Michael i nastavak The Social Networka, The Social Reckoning, dodatno podižu očekivanja. 2026. očito nema namjeru biti tiha godina. Journal