Licenca za gledanje

Snimili su britanskog glumca kako se oprašta od ekipe s kojom je snimao svoj zadnji James Bond film, “No Time To Die” koji uskoro izlazi u kina.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last James Bond film. @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z

— Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021