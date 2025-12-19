Pet najboljih albuma u proteklih 25 godina su: Gibonni s albumom Mirakul, Pips, Chips & Videoclips – Bog, Goran Bare & Majke – Teške boje, Kawasaki 3p s albumom Idu Bugari te Hladno pivo s albumom Šamar zauzeo je peto mjesto. Gibonnijev mediteranski mirakul za globalnu utakmicu bio je pažljivo skockani diskografski proizvod koji je podjednako plijenio visokoprofesionalnom egzekucijom i proširivanjem mogućnosti rječnika domaće pop glazbe. Bog iz 1999. godine jedan je od najboljih albuma 90-ih, Teške boje ne treba previše objašnjavati, Idu Bugari koji dolaze nako što je Kawasaki 3p lansiralo s nikad prežaljenom Antonijom koju nismo poslali na Eurosong, dok „Šamar“ ostaje stožerna ploča domaćeg rocka s „mudima“ s početka dvijetisućitih. Osim što su davno stali na stranu istučenih žena, Pivo je hladilo vruće glave iako je ispod svega kuljala vruća svirka i strasna dosljednost. Večernji