Unplugged
Najbolji domaći i regionalni albumi 2025. prema izboru Muzike.hr
Pokraj strane (svjetske) scene, glazbena 2025. u regiji pokazala je rijetku širinu i samopouzdanje – od rap kontinuiteta Bore Balboe i trap dominacije Senidah, preko indie i post-rock iskoraka Koikoija, Gatuzoa i Svibnja, do jazz-eksperimenata Mimika Orchestra i Mangroovea. Lista spaja etablirana imena i novu generaciju, žanrovski skače bez kompleksa i potvrđuje da domaća scena ne kasni ni za kim. Tu su još i Kandžija, debitantski album Baby Lasagne, zatim Pisan Jelen, Vashy, Dino Jelusick, kaleido, Consecration, Ana & The Changes, LHD, Let 3, Tidal Pull, Buč Kesidi i Abop. Ovo je presjek albuma koji nadilaze trendove, funkcioniraju kao cjeline i ostaju relevantni i nakon što godina utihne. Muzika