Rastanci, povratnici i buka se dogovorili da bude sjajno
Top 20 stranih albuma 2025. godine prema izboru Ravno do dna
Glazbena 2025. godina ponudila je rijetko šarolik i snažan presjek suvremene scene: od retro-futurističkog heavy punka Steröida i tuniske elektronike AMMAR 808, preko kantautorske melankolije Chrisa Eckmana i indie ironije Wet Lega, do techno-zaokreta Tame Impale i velikog povratka Pulpa i Stereolaba. Tradiciju su majstorski reinterpretirali Songhoy Blues, dok su novu energiju donijeli Lola Young, Skinner, Little Simz i Kerala Dust. Deafheaven, Viagra Boys, Turnstile i Deftones potvrdili su žanrovsku ekspanziju, a Lily Allen i Jason Isbell osobne ispovijedi. Vrhunac godine obilježili su monumentalni Swans i razbarušeni, generacijski relevantni Geese – album godine. Ravno do dna