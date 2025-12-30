Top 20 stranih albuma 2025. godine prema izboru Ravno do dna - Monitor.hr
Rastanci, povratnici i buka se dogovorili da bude sjajno

Top 20 stranih albuma 2025. godine prema izboru Ravno do dna

Glazbena 2025. godina ponudila je rijetko šarolik i snažan presjek suvremene scene: od retro-futurističkog heavy punka Steröida i tuniske elektronike AMMAR 808, preko kantautorske melankolije Chrisa Eckmana i indie ironije Wet Lega, do techno-zaokreta Tame Impale i velikog povratka Pulpa i Stereolaba. Tradiciju su majstorski reinterpretirali Songhoy Blues, dok su novu energiju donijeli Lola Young, Skinner, Little Simz i Kerala Dust. Deafheaven, Viagra Boys, Turnstile i Deftones potvrdili su žanrovsku ekspanziju, a Lily Allen i Jason Isbell osobne ispovijedi. Vrhunac godine obilježili su monumentalni Swans i razbarušeni, generacijski relevantni Geese – album godine. Ravno do dna


Dvadeset ploča, nula kompromisa i puno razloga za raspravu

Najbolji regionalni albumi 2025. godine prema izboru Ravno do dna

Na začelju su Zlobnik – Pjev prokletnika, Ane Paška – Odadenjena i Consecration – Video sam kako umireš, a slijede Dina Jashari – Rastenija bez koren, New Gondoliers – Art Cartel, Marinada – Savršena marinada, Svibanj – Vol. 1, Mayales – Boutique Pop Vol.1, Mangroove – Komad neba i Dunja Knebl & Roko Margeta – Fauna. Gornji dio ljestvice čine Peach Pit – 2018–2023, Maja Rivić – Drugo Sunce, Balkan Dub System, Turbo Trans Turisti – Važan i veliki, Roj osa meets Rob Mazurek – Beton kino, KaliKamo – Jedinstvo, LHD – Summer Is Over, ABOP – Masters of Afters, Mimika Orchestra – Medzotermina, dok je album godine KOIKOI – O sreći u snovima. Ravno do dna

Unplugged

Najbolji domaći i regionalni albumi 2025. prema izboru Muzike.hr

Pokraj strane (svjetske) scene, glazbena 2025. u regiji pokazala je rijetku širinu i samopouzdanje – od rap kontinuiteta Bore Balboe i trap dominacije Senidah, preko indie i post-rock iskoraka Koikoija, Gatuzoa i Svibnja, do jazz-eksperimenata Mimika Orchestra i Mangroovea. Lista spaja etablirana imena i novu generaciju, žanrovski skače bez kompleksa i potvrđuje da domaća scena ne kasni ni za kim. Tu su još i Kandžija, debitantski album Baby Lasagne, zatim Pisan Jelen, Vashy, Dino Jelusick, kaleido, Consecration, Ana & The Changes, LHD, Let 3, Tidal Pull, Buč Kesidi i Abop. Ovo je presjek albuma koji nadilaze trendove, funkcioniraju kao cjeline i ostaju relevantni i nakon što godina utihne. Muzika

Da vidimo, tko nije pazio na satovima glazbenog ove godine

Top 20 albuma stranih izvođača u 2025. prema izboru Muzika.hr

2025. je donijela raznolike albume, od energičnog rocka Geese i Turnstilea, preko eksperimentalnih i atmosferičnih zvukova Swans, Spiritboxa i Anna von Hausswolff, do pop, synth i dance inovacija Lady Gage, Rosalíe, Florence + The Machine i Blood Orangea. Hip-hop i reggaeton zastupljeni su Clipseom i Bad Bunnyjem, dok Lorde, Dijon i Yungblud donose introspektivne i osobne priče. Albumi kombiniraju žanrove, istražuju teme identiteta, nostalgije, ljubavi i društvene kritike, potvrđujući kreativnu snagu i globalnu raznolikost glazbene scene. Tu su još i Viagra Boys, Deftones, The Last Dinner Party, FKA twigs, Hayley Williams, Ethel CainMuzika

I bi glazba

Albumi iz Hrvatske i regije koji su obilježili godinu: IDEM, Joker Out, Sajsi MC, Zoi, Tidal Pull

Muzika donosi svoj popis najboljih albuma iz Hrvatske i regije, naveli ih ukupno 28. Ima zanimljivih izdanja, pokraj prvih pet pobrojanih u naslovu, tu su i Ki Klop, Chui, Jonathan, Žen, Koala Voice, Dunije, Barbara Munjas, Ida Prester i drugi. Za drugi album IDEM-a kažu sljedeće: Naslijediti POYY nije bilo nimalo lako, ali čini se da je zbog finoće do koje je doveo sve sastavnice IDEMovog zvuka, kao i zbog brušenja njegovih tekstopisačkih vještina, CIAO uspio ispuniti zadaću na način koji zaslužuje ocjenu ‘odličan’ i uzorno vladanje.

Fontane, bijeli Bog, Tyler i još jedan bijeli

30 najboljih stranih albuma 2024. godine, prema izboru Ravno do dna

Popis započinje s Charli XCX i njenim albumom Brat, koji je obilježio „Brat Summer“, i završava s najboljim albumom prema izboru redakcije, Romance benda Fontaines D.C. Na drugom mjestu je White God Nicka Cavea i Bad Seeds, slijedi ga The The, Tyler, the Creator i Jack White na petom mjestu. Istaknuti su i lokalni koncertni događaji povezani s albumima na listi, poput The Smile u Puli i Tindersticks u Zagrebu. Ravno do dna

Kraj godine je dobro vrijeme za 'recap'

Najbolji albumi u 2024: Jack White, St. Vincent, Nick Cave…

Glazbeni mediji počeli su objavljivati svoje godišnje liste najboljih albuma.

Kažu na Forumu: Ima se što za slušati. S tih lista zasad znam jedino nove albume Jacka Whitea, St. Vincent i Cavea. I dobri su mi. Ovo je ujedno i odgovor na pitanje iz susjedne teme kako otkrivam novu muziku. Novi Deep Purple i Amyl and the Sniffers su mi dobri isto. Nisam puno novog slušao. Budem.

Samo za rokanje

Čitatelji Večernjeg odabrali: Najbolji albumi Gibonnija, Pipsa, Gorana Bare i Majki, Hladnog Piva…

Pet najboljih albuma u proteklih 25 godina su: Gibonni s albumom Mirakul, Pips, Chips & Videoclips – Bog, Goran Bare & Majke – Teške boje, Kawasaki 3p s albumom Idu Bugari te Hladno pivo s albumom Šamar zauzeo je peto mjesto. Gibonnijev mediteranski mirakul za globalnu utakmicu bio je pažljivo skockani diskografski proizvod koji je podjednako plijenio visokoprofesionalnom egzekucijom i proširivanjem mogućnosti rječnika domaće pop glazbe. Bog iz 1999. godine jedan je od najboljih albuma 90-ih, Teške boje ne treba previše objašnjavati, Idu Bugari koji dolaze nako što je Kawasaki 3p lansiralo s nikad prežaljenom Antonijom koju nismo poslali na Eurosong, dok „Šamar“ ostaje stožerna ploča domaćeg rocka s „mudima“ s početka dvijetisućitih. Osim što su davno stali na stranu istučenih žena, Pivo je hladilo vruće glave iako je ispod svega kuljala vruća svirka i strasna dosljednost. Večernji

Opiši mi godinu - glazbom

Najbolji albumi prema izboru Ravno do dna: od stranih Algiers, Klinika Denisa Kataneca od domaćih

Algiers su iznjedrili avangardni spoj hip-hopa, punk rocka i elektronike, ali ga nisu zaboravili ni okupati gospelom. „Shook“ nije samo jedan od „onih“ važnih albuma koji kreiraju nove zvučne krajolike, već i album kojeg se konzumira duži period i bez zasićenja, jer svako novo slušanje otvara neka nova vrata percepcije.Na druom mjestu je odlični The National, ostatak popisa ovdje. Od domaćih albuma tu je na vrhu Klinika Denisa Kataneca (dok je Idem – Poyy kod njih na drugom mjestu). Sve u svemu dost dobra glazbena godina, ima se što za slušati (i čuti).

Imamo što za slušat

Muzika: Najbolji domaći albumi 2022.

Pred kraj svake godine, tradicionalno, redakcije slažu liste najboljih albuma godine. Ujedno su to i njima najdraži. Nagrada je to bez kipića i ceremonije, no od velikog značaja prepoznavanja izvrsnosti. Tri su albumske liste ove godine – najbolji inozemni albumi su već objavljeni, najbolji domaći albumi (uključuje cijelu regiju, no bitno je da se eksponira kod nas) te zasebne liste muzika.hr kolektiva. Evo prih deset (Muzika)

  1. Senidah – Za tebe
  2. Mimika Orchestra – Altur Mur
  3. čuvarkuća – curino cvijeće
  4. ###– Nasilno
  5. Tidal Pull – Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini
  6. Hiljson Mandela – Mandela Effect
  7. J.R. August – Still Waters
  8. Sjeverozapad – Pomrčina
  9. Ether – Bitke na makovim poljima
  10. Ukleti Dukat – Odavno s druma