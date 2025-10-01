Razlog da si bukirate put za Beč ili Budimpeštu na vrijeme
Najveće svjetske turneje koje stižu do ljeta 2026. (kod nas i u okolicu)
Do ljeta 2026. regija vrvi spektaklima: The Offspring, Volbeat, OneRepublic, Disturbed i Hans Zimmer stižu u Beč, München, Prag i Budimpeštu. Lady Gaga, Katy Perry, Radiohead i Jamiroquai puni su Arene u Italiji i Austriji. Sabaton, Machine Gun Kelly i Florence + The Machine tresu proljeće 2026. Posebno za domaće fanove – Zagreb hvata Tilla Lindemanna (10.12.2025.) i Erosa Ramazzottija (28.4.2026.). U krugu od 500 km, od Milana do Budimpešte, očekuje se prava pop-rock metal-glazbeno-filmska poslastica. Muzika… Ostale turneje možete pogledati u muzika.hr kalendaru, a nešto i na Forumu