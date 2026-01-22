Možda se mi nećemo voziti, ali naši unuci...

Lokacijska dozvola za gradnju drugog kolosijeka nove trase nizinske pruge kroz Karlovac očekuje se u 2027. godini, a gradit će se do Skrada u Primorsko-goranskoj županiji. Projekt obuhvaća izgradnju četiri kilometra nove trase pruge od mosta na Kupi do rasputnice Mostanja, a pruga će se podijeliti u tom dijelu na dvije dionice, na novu trasu prema Oštarijama kod Ogulina i na rekonstrukciju postojećeg kolosijeka prema Dugoj Resi. Vlakovi koji bi se kretali novom trasom dostizali bi brzine od 120 do 160 kilometara na sat. Poslovni… Do kraja ove godine obećali su dovršiti prvi takav projekt u Hrvatskoj, a tiče se drugog kolosijeka na pruzi prema granici s Mađarskom (iako se očekivalo da će biti otvoren do kraja prošle godine, no radovi po običaju – kasne…), ali jednom kad se dovrši, bit ćemo povezani tranzitom od Mađarske do riječke luke… Danica