Nakon Koprivnice, gradi se drugi kolosijek od Karlovca prema Rijeci, investicija između 600 i 700 milijuna eura - Monitor.hr
Danas (12:00)

Možda se mi nećemo voziti, ali naši unuci...

Nakon Koprivnice, gradi se drugi kolosijek od Karlovca prema Rijeci, investicija između 600 i 700 milijuna eura

Lokacijska dozvola za gradnju drugog kolosijeka nove trase nizinske pruge kroz Karlovac očekuje se u 2027. godini, a gradit će se do Skrada u Primorsko-goranskoj županiji. Projekt obuhvaća izgradnju četiri kilometra nove trase pruge od mosta na Kupi do rasputnice Mostanja, a pruga će se podijeliti u tom dijelu na dvije dionice, na novu trasu prema Oštarijama kod Ogulina i na rekonstrukciju postojećeg kolosijeka prema Dugoj Resi. Vlakovi koji bi se kretali novom trasom dostizali bi brzine od 120 do 160 kilometara na sat. Poslovni… Do kraja ove godine obećali su dovršiti prvi takav projekt u Hrvatskoj, a tiče se drugog kolosijeka na pruzi prema granici s Mađarskom (iako se očekivalo da će biti otvoren do kraja prošle godine, no radovi po običaju – kasne…), ali jednom kad se dovrši, bit ćemo povezani tranzitom od Mađarske do riječke luke… Danica


Slične vijesti

15.06.2021. (14:30)

Trebali dovršiti prugu do 2020., HŽ im je dao odgodu još dvije godine: EU će nam uzeti novac?

Radovi na pruzi Dugo Selo – Križevci opet su prolongirani, za dvije pune godine, a zbog toga Hrvatskoj prijeti povrat novca kojim je radove sufinancirala EU. Prvi put produžili su nakon nepoštovanja roka 2020., a zatim tražili produžetak za 700 dana i oko 60 milijuna kuna naknade zbog prolongiranja roka, a koje nisu dobili te su završili u sporu. Novi je rok 2023. i EU, koja projekt težak 1,5 milijardi sufinancira s 85 posto, odnosno sa 1 272 milijarde kuna traži  da se taj rok poštuje jer ćemo u protivnom vraćati neutrošena sredstva i projekt završavati sami. Osim povrata novca, izgubit ćemo strateški projekt pruge od Mađarske do luke Rijeka.

02.11.2020. (09:00)

Napokon zaista brzi vlakovi

Za 4,5 milijardi eura modernizirat će se 750 kilometara pruga

HŽ infrastrukture (HŽI) u sljedećih 10 godina planira ulaganja od 4,5 mililjarde eura koje će se mahom povući iz EU fondova te se taj potez smatra zamašnjakom budućeg oporavka i razvoja Hrvatske. Između 2020. i 2030. tako se planira modernizacija željezničke mreže te obnova 750 kilometara pruga na kojima će putnički vlakovi moći razvijati brzinu do 160 km/h, a teretni 120 km/h. Kao najvažniji koridori navode se potezi od granice sa Slovenijom prema Srbiji (RH1) na kojemu planiraju dvokolosiječnu prugu u cijeloj duljini te onaj od Mađarske prema Rijeci (RH2) koji će dobiti još 190 km dvokolosiječne pruge, a najbitniji je dio izgradnje od Hrvatskog Leskovca koji je dio Transeuropske prometne mreže. Večernji list

10.08.2020. (17:00)

Vlakom do Rijeke 160 na sat

Do 2027. mogli bismo imati nizinsku prugu Rijeka-Karlovac, kreće projekt vrijedan 2,3 milijarde kuna

Željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Budimpešta dio je Mediteranskog TEN-T koridora. Realizacijom ovog projekta kao i ostalih dionica na kojima se radovi izvode i na kojima se planiraju povećat će se konkurentnost luke Rijeka poboljšanjem njezine prometne povezanosti s tržištima srednje Europe, piše dnevnik. Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac u dužini od 44,02 kilometra dionica će biti osposobljena za najveću dopuštenu brzinu 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca gdje će biti 120, odnosno 140 km/h zbog prostornih ograničenja. Sadašnja jednokolosiječna elektrificirana pruga postat će dvokolosiječna. Tportal

03.11.2019. (08:30)

Naplata s kamatama

HŽ Infrastruktura ovršena zbog duga iz 1998.

Feroimpex automobilska tehnika iz Bregane ovršila je HŽ Infrastrukturu, HŽ Putnički promet i HŽ Cargo natemelju duga iz 1998. godine. Feroimpex je imao ugovor s tadašnjim Hrvatskim željeznicama u vrijednosti od 5 milijuna kuna. Posao je napravljen, ali ga Hrvatske željeznice nikad nisu platile. Iako presudu moraju platiti sve tri tvrtke, Fina je na temelju pravomoćne presude sjela samo na račune HŽ Infrastrukture i “očistila” ih za 22,5 milijuna kuna. Jutarnji

19.02.2018. (21:30)

Pruge su hazard

HŽ Infrastruktura 14 mjeseci ne popravlja svjetlosnu signalizaciju

U naletu teretnog vlaka na osobno vozilo u Donjem Zvečaju jučer su poginule dvije osobe, a do nesreće je došlo jer je prijelaz označen samo svjetlosnom signalizacijom, iako su se ondje već događale nesreće s najtežim posljedicama. RTL doznaje kako je u prošloj godini 35 pružnih prijelaza u nekom trenutku bilo neispravno, a neki od njih u kvaru su više od godinu dana.