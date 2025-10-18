Kad o tebi pričaju ovi ljudi, znaš da nisi samo pjevač, nego žanr sam po sebi
Nick Cave dobiva još jedan dokumentarac – i opet ga ne možeš skinuti s kože
U filmu “Veiled World Of Nick Cave”, koji će se emitirati na Sky Documentaries kasnije ove godine, sudjelovat će Florence Welch, basist Radioheada Colin Greenwood i Warren Ellis, koji će raspravljati o tome kako je rad s Caveom „transformirao njihove vlastite kreativne živote, ispitujući arhetipske figure utkane u njegov rad, njegovu umjetničku hrabrost i jedinstveni utjecaj“, za jednokratni specijal. Književnik Irvine Welsh, dizajnerica Bella Freud i filmaš Wim Wenders također će raspravljati o njegovom utjecaju na njihov vlastiti kreativni rad. Ravno do dna