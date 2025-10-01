Hey-ho! Let's go!
Belgijski tribute band legendarnih Ramonesa nastupaju u Hrvatskoj
Koprivnički Lucky bar s ponosom predstavlja koncert The Rawönes, belgijskog tribute benda koji donosi potpuni doživljaj legendarnih Ramonesa. Koncert će se održati u petak, 3. listopada, u MMC Kugli u Koprivnici. Jedan su od najtraženijih tribute to Ramones bendova, s više od 100 koncerata diljem Europe. Njihovi nastupi nastoje i novim generacijama, koje nisu imale priliku čuti Ramonese uživo, dočarati energiju i strast koju su unosili na glazbenu scenu 70-ih. Klikaj… Event na Facebooku