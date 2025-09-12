Obnova Napoleonove stražarnice otvara mogućnost nove zagrebačke rive na Savi - Monitor.hr
Od kućice na nasipu do rive na francuski pogon

Obnova Napoleonove stražarnice otvara mogućnost nove zagrebačke rive na Savi

Napoleonova stražarnica iz 1809., najstarija građevina užeg Novog Zagreba, pred obnovom je. Projekt bi mogao prerasti u uređenje okolnog prostora: trgića kod Savskog mosta i nove šetnice između Savskog i Zelenog mosta. Taj relativno mali potez južne obale nudi realnu priliku za formiranje atraktivne gradske rive, što bi značajno podiglo urbanitet tog dijela Zagreba. Za razliku od nerealiziranih velikih natječaja, ovaj „mikro zahvat“ mogao bi brzo donijeti vidljivu promjenu – pod uvjetom da se politički prepozna i iskoristi. Saša Šimpraga za H-alter


Točno 50 godina od jedne od najvažnijih neoavangardnih umjetničkih pojava u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća. Ta prva izložba-akcija dogodila se na prostoru tada zapuštenog, ali živahnog starog savskog kupališta. Kupanje u Savi tada već odavno nije bila opcija zbog zagađenosti rijeke, no drvena struktura starog kupališta s kabinama i sunčalištima služila je, unatoč propadanju, sve do požara nakon kojega je izbrisano to zaštićeno kulturno dobro. Tema povratka rijeci opet je aktualna. Povijesna kupališta nestala su kad je Sava postala previše zagađena, a danas se razmatraju novi oblici rekreacije – parkovi, drvene platforme, pa i plutajući bazeni. Iskustva Pariza, Münchena i Züricha pokazuju da gradovi vraćaju građanima rijeke. Za Zagreb bi javni arhitektonsko-urbanistički natječaj mogao biti prilika da se povijest reinterpretira u suvremenom obliku, uz sadržaje koji spajaju odmor, sport i javni interes. Saša Šimpraga za H-alter.

Obala Savke Dabčević Kučar, najvažnije zagrebačko šetalište uz Savu, dobila je novi dio Greenwaya, ali bez šire vizije. Biciklistička staza postavljena je preblizu skulpturama, prostor je sužen, a asfaltiranje pod izlikom „eko“ rješenja upitne je vrijednosti. Autor upozorava da ovakav pristup propušta priliku za stvarno podizanje kvalitete prostora i predlaže niz malih, izvedivih zahvata: javni WC, više zelenila i hlada, signalizaciju, nastavak Aleje skulptura te sadržaje koji bi šetalište učinili življim i ugodnijim. Poanta: nije problem nedostatak novca, nego mašte i promišljanja, smatra Saša Šimpraga za H-alter.

H-alter donosi dobar intervju Saše Šimprage s arhitektom Vladimirom Tarnovskim o neiskorištenim turističkim potencijalima u Zagrebu – mlinovima na gradskim potocima. Također su razgovarali o ideji da se okretište na Savskom mostu pretvori u trg, te o uklanjanju Železnih Franceka (pumpi za vodu), iako ih je u posljednje vrijeme oživjela inicijativa Pimp my Pump.