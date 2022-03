Nisu to štalice

Papi Franji kanonizacija Alojzija Stepinca puno je manje važna od gradnje mostova između katoličke i pravoslavne obale kršćanstva. No, ni današnja Hrvatska ni Srbija nisu dorasle takvom izazovu, i to, da se krivo ne razumije, ne samo njihove crkve nego i društva u cjelini. Ali da je jedan od glavnih preduvjeta ovom zaokretu rušenje katoličke Bastilje u Zagrebu, kao i one pravoslavne u Beogradu, u to nema nikakve sumnje – komentira Marinko Čulić u Novostima.