Kada dobre namjere postanu avantura
Od spašenih života do borbe protiv nasilja: Priče o ljudima koji su obilježili 2025
Domagoj Jakopović Ribafish oplivao je hrvatske otoke u spomen na sina Roka, uključivši djecu u čišćenje plaža i avanture. Bruna Blaić i Erin Jakolić, dobitnice nagrade “Luka Ritz”, zaustavile su nasilje i uključile novu učenicu u društvo. Dr. Vesna Elveđi Gašparović izvela je složen zahvat uklanjanja tumora kod novorođenčeta. Motociklist Željan Rakela planira prijeći 120.000 km i prikupiti 120.000 eura za borbu protiv raka. HRT