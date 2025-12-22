Oko 6 milijardi ljudi koristi internet - to je 74 posto populacije - Monitor.hr
Globalno selo

Oko 6 milijardi ljudi koristi internet – to je 74 posto populacije

Kina je na prvom mjestu s otprilike 1,30 milijardi korisnika interneta, što predstavlja više od 90% stanovništva. Indija slijedi s nešto više od 1,03 milijarde korisnika, unatoč znatno nižoj stopi penetracije interneta od 70%. Unatoč brzom globalnom rastu, Afrika je i dalje nedovoljno zastupljena među najvećim svjetskim online populacijama. Nigerija je jedina afrička zemlja među prvih 10. Od europskih država, najviše kotira Njemačka koja se nalazi na 15. mjestu. Velika tržišta u nastajanju, uključujući Indoneziju, Brazil, Pakistan i Nigeriju, sada konkuriraju ili nadmašuju mnoga razvijena gospodarstva u ukupnom broju korisnika interneta te šire korištenje interneta na južnoj polutci. Mreža


