Lažnim oglasima za posao do logora: Kako 'scam centri' vrbuju moderno roblje - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad "ulet u DM" postane horor film

Lažnim oglasima za posao do logora: Kako ‘scam centri’ vrbuju moderno roblje

Moderni scam centri u jugoistočnoj Aziji (poput “Scambodije”) počivaju na trgovini ljudima. Žrtve, namamljene lažnim oglasima za posao, postaju cyber-robovi prisiljeni provoditi “pig butchering” prijevare. Izolirani u logorima s bodljikavom žicom, izloženi su mučenju, prodaji organa i seksualnom nasilju. Industrija kojom upravljaju kineske trijade u 2025. godini težila je 442 milijarde dolara. Kriminalci danas koriste AI i deepfake za kloniranje glasova i lica, čime lakše prelaze jezične barijere. UNODC i INTERPOL upozoravaju da platforme poput Mete i Telegrama ostaju glavni kanali za vrbovanje roblja i pljačkanje građana. Faktograf


Slične vijesti

25.04.2025. (11:00)

Zatvaramo – ali samo vaš novčanik

Lažne rasprodaje preplavile Facebook: trgovine s “dugogodišnjom tradicijom” koje su pred zatvaranjem nikad nisu postojale

Na Facebooku su se pojavile stranice poput “Lovrić Zagreb”, “Lucien Zagreb” i “Zvijezda Zagreb” koje lažno oglašavaju rasprodaje odjeće i nakita zbog navodnog zatvaranja butika. Nacionalni CERT upozorava da se radi o prevarama: nema adresa, telefona ni OIB-a, a plaćanje je moguće isključivo karticama. Stranice koriste AI-generirane slike i sentimentalne poruke da bi namamile kupce. CERT poziva građane da koriste njihov servis CERT iffy kako bi provjerili sumnjive trgovine prije kupnje – i izbjegli kupnju nepostojećih jakni i priča. Faktograf

16.10.2024. (09:00)

'Naišli ste vi na minu, dragi moji'

Romantična prevara: Dokumentarac o internetskim prevarantima


Gospođi Ankici 78 je godina. Nakon suprugove smrti živi sama, vozi automobil, ima bogat društveni život, aktivna je na društvenim mrežama – idealna meta za internetske predatore. No, ona ne nasjeda, već se odlučila osvetiti njima tako da im – troši vrijeme dopisivanjem. U Bjelovaru su s njom snimili kratki radionički dokumentarac. U Hrvatskoj je u 9 mjeseci ove godine evidentirano više od 18 i pol tisuća kaznenih djela prijevare – šteta je oko 19 milijuna eura. HRT

13.10.2024. (13:56)

I Rambo Amadeus skoro nasjeo na prevaru s poštom: Da nisam imao hitni paket, znao bih odmah koliko je sati

11.08.2024. (22:00)

Ti njima ljubav, a oni tebi lovu

Kako se zaštititi od romantičnih prijevara na internetu? Informatički stručnjak objašnjava

Internetske prijevare koje ciljaju prosječne građane postale su izuzetno raširene i raznolike. One obuhvaćaju sve od krađe identiteta do lažnih internetskih trgovina, a mnoge se temelje na zavaravanju žrtava s namjerom prikupljanja njihovih osobnih podataka ili novca. Marko Rakar, informatički stručnjak kaže kako je većina ljudi željno pažnje, prijateljstva, ljubavi i da to sve traže na internetu zato što im se čini da je upravo na internetu to najlakše pronaći. Kako prevaranti uspijevaju uvjeriti ljude da šalju velike iznose novca, kao u nedavnom slučaju 33-godišnjakinje iz Osječko-baranjske županije?

Dobit ćete eventualno nekakve slike, ali nikakvog osobnog kontakta, telefonskog poziva ni videopoziva neće biti. To je prvi znak za alarm. Sama činjenica da nekog poznajete nekoliko dana, eventualno tjedana, od vas traži nekakav ozbiljan novac je sama po sebi problematična, naglašava. Dodaje i kako treba razumjeti da prevaranti “ne razgovaraju samo s vama, nego razgovaraju s desetinama ili stotinama drugih ljudi u nadi da će neka od njih popustiti i poslati novac”. HRT

15.08.2023. (09:00)

Najskuplji "pogled na more"

U Dalmaciji sve više lažnih iznajmljivača: Uglavnom su iz Srbije, uzimaju novac za nepostojeći apartman

Apartman za studente-Lovran centar | Njuškalo Turizam

Na crnim listama turističkih iznajmljivača s područja Makarske objavljena su imena lažnih vlasnika apartmana kojima su gosti uplatili akontaciju za boravak u smještaju koji ne postoji ili lažni iznajmljivač nije vlasnik navedenog objekta. Gosti bi se prije uplate boravka trebali obratiti lokalnoj turističkoj zajednici kako bi provjerili je li njihov smještaj zbilja postoji, navode iz PU splitsko-dalmatinske. Duje Lozina, direktor TZ Drvenik, također je bio žrtva prevaranata. “Nedavno je žena iz Srbije iznajmljivala smještaj u Drveniku, ali je ukrala fotografiju mojih apartmana. Prevaranti su uglavnom iz Srbije, ali sada srećom postoje crne liste pa se gosti bolje informiraju. Lani su prevaranti preveslali devetero gostiju koji su uplatili boravak u udarnom terminu, a najgore je što su došli s petero djece pa je to bio kaos”, navodi Lozina. Poslovni Facebook vrvi od iznajmljivača prevaranata, ispovijesti je sve više: “Uplatila sam polog, a onda je rekla da se razvodi”. Jutarnji /Lider

26.11.2021. (11:00)

Ako danas kupujete na sniženjima, čuvajte se prevara

Kupujete li preko interneta koristeći sniženja tijekom Crnog petka, najbolje je odlučiti se za opciju plaćanja pouzećem ili preko PayPala koji funkcionira tako da se novac uplaćuje trgovcu tek nakon 30 dana pa prevareni kupac ima priliku reagirati i dobiti svoj novac natrag. Ipak, zlonamjerne stranice najčešće omogućuju samo jedan način plaćanja – karticom. Jutarnji

28.03.2019. (16:30)

Toliko jednostavno da je genijalno

Slao lažne račune Googleu i Facebooku – isplatili mu 122 milijuna dolara

Prevarant iz Litve, Evaldas Rimasauskas (50) od 2013. do 2015. je ukrao 122 milijuna dolara od Facebooka i Googlea na način da im je ispostavljao račune za usluge koje nikada nije obavljao, a oni ih plaćali. Na kraju je uhvaćen i prijeti mu kazna od 30 godina zatvora, vratio je 50 milijuna dolara, ali 72 milijuna nije. Navodno je imao i suradnike, koji nisu uhvaćeni.

07.02.2017. (13:36)

Stav 'ne tiče nas se'

Korisnici interneta u Hrvatskoj ne mijenjaju lozinke i ne prijavljuju prijevare

Hrvati još uvijek nemaju naviku mijenjati lozinke, ne prijavljuju internetske prijevare te se oslanjaju uglavnom na savjete prijatelja, a ne stručnjaka kada je u pitanju sigurnost na internetu, upozorava HUB u povodu Dana sigurnijeg interneta. Iako bi svaki slučaj internetske prijevare trebalo prijaviti banci ili policiji, prijetnje prijavi samo 12% građana. Lider