Kad "ulet u DM" postane horor film
Lažnim oglasima za posao do logora: Kako ‘scam centri’ vrbuju moderno roblje
Moderni scam centri u jugoistočnoj Aziji (poput “Scambodije”) počivaju na trgovini ljudima. Žrtve, namamljene lažnim oglasima za posao, postaju cyber-robovi prisiljeni provoditi “pig butchering” prijevare. Izolirani u logorima s bodljikavom žicom, izloženi su mučenju, prodaji organa i seksualnom nasilju. Industrija kojom upravljaju kineske trijade u 2025. godini težila je 442 milijarde dolara. Kriminalci danas koriste AI i deepfake za kloniranje glasova i lica, čime lakše prelaze jezične barijere. UNODC i INTERPOL upozoravaju da platforme poput Mete i Telegrama ostaju glavni kanali za vrbovanje roblja i pljačkanje građana. Faktograf