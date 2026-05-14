Tko pjeva, o kremama ne misli
Pjevanje, slikanje ili odlazak u galeriju i muzej mogli bi usporiti biološko starenje
Novo istraživanje znanstvenika s UCL-a, objavljeno u časopisu Innovation in Aging, otkriva da bavljenje umjetnošću i posjećivanje kulturnih institucija izravno usporavaju biološko starenje. Analiza podataka 3556 ispitanika pokazala je da tjedni angažman u kreativnim hobijima ili odlasci u muzeje mogu usporiti starenje za 4 %, što je učinak snažniji čak i od redovite tjelovježbe. Znanstvenici ističu da umjetnost smanjuje stres i upalne procese, djelujući na organizam slično prestanku pušenja. Iako korelacija s dugovječnošću zahtijeva daljnja istraživanja, potvrđeno je da kultura značajno doprinosi biološkom zdravlju i kvaliteti života. tportal