Kad se na tanjuru iscrtavaju granice
Pizza i tjestenina u kulturnom ratu: kako je talijanska kuhinja postala političko oružje
Talijanska desnica koristi kuhinju kao sredstvo identitetske politike kroz fenomen gastronacionalizma, potaknut i UNESCO-vim priznanjem talijanske kuhinje kao nematerijalne baštine (Jutarnji). Hrana se prikazuje kao „čista“ i ugrožena stranim utjecajima, iako je talijanska kuhinja povijesno nastala upravo miješanjem kultura. Mnogi „tradicionalni“ recepti relativno su novi, a diaspora i SAD snažno su utjecali na njihov razvoj. Autor upozorava da se mitologizacija hrane koristi za političku mobilizaciju i kulturne podjele, suprotno stvarnom duhu talijanske gastronomije. Politico, Net