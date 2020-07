Sedam stoljeća plodnosti

Tjednik se osvrće na podatak iz the Economista da je posljednjih desetljeća iz država u regiji otišlo 4,5 milijuna ljudi, svaki četvrti čovjek: Ono što najviše razlikuje situaciju u balkanskim zemljama od one na Zapadu to što Zapad svoje nepovoljne demografske trendove “popravlja” imigracijom. Kada će naši krajevi postati mjestom, svoj nacionalističkoj demagogiji usprkos, gdje će ljudi htjeti ostati živjeti? Politički smjerovi u zemlji, njezino konstantno skretanje udesno, sve do normalizacije fašizma, tome sigurno ne pridonose. U EU su moćne i velike zemlje centra odlučile da od nas naprave polukolonijalne rezervoare radne snage, ali i prirodnih resursa.