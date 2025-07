Times they are-a-changin'

U najglasnijoj tišini koju je Petrovaradinska tvrđava ikada čula, 40.000 ljudi šutjelo je 16 minuta, odajući počast žrtvama tragedije u Novom Sadu. Prvu večer festivala obilježili su Gala, Tiësto, Bob Geldof i The Boomtown Rats, Amelie Lens, Nina Kraviz i Yousuke Yukimatsu. Nakon snažne tišine, na pozornicu su izašli studenti, koji su dočekani ovacijama prepunog auditorija, a njima se pridružila talijanska pjevačica Gala s kojom su izveli globalni hit “Freed from Desire”, koji je postao svojevrsna himna studenata u Srbiji. Posljednje je to izdanje EXIT-a u Srbiji, koji seli u Egipat. (Muzika) Ravno do dna