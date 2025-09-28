Naš planet skoro da više nije za ljude
Potsdamski institut za klimu: Ugroženo sedam vitalnih sustava Zemlje
Novo izvješće Potsdamskog instituta za istraživanje klime (PIK) otkriva da je prekoračeno sedam od devet kritičnih planetarnih granica, ugrožavajući vitalne funkcije Zemlje. Nova opasnost je zakiseljavanje oceana, uzrokovano izgaranjem fosilnih goriva i deforestacijom, što ugrožava morske ekosustave i prehrambene lance. Prekoračeni su i pragovi za klimatske promjene, biosferu i cikluse dušika/fosfora. Iako su zagađenje aerosolima i ozonski omotač još u sigurnim granicama, trendovi su alarmantni. Znanstvenici pozivaju na hitnu akciju, ističući da je destabilizacija planeta sve veća. HRT