I skrolaju usput
Povratak u mrak: Kako Gen Z i pretplate oživljavaju kina
Pripadnici generacije Z, unatoč reputaciji online ovisnika, masovno se vraćaju u kina, pretvarajući 2026. u najuspješniju filmsku godinu od pandemije. Glavni pokretači ovog fenomena su cjenovno pristupačni pretplatnički modeli, poput europskog sustava Nonstop, te popularnost aplikacije Letterboxd koja spaja filmofile. Mladi kina danas doživljavaju kao društvene prostore i jeftinu alternativu skupim izlascima, a najviše ih privlače originalni indie i art naslovi mladih redatelja (bivših YouTubera) koji spajaju suvremene teme s estetikom devedesetih i utjecajima modernog horora. tportal