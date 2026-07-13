Povratak u mrak: Kako Gen Z i pretplate oživljavaju kina - Monitor.hr
Danas (14:00)

I skrolaju usput

Povratak u mrak: Kako Gen Z i pretplate oživljavaju kina

Pripadnici generacije Z, unatoč reputaciji online ovisnika, masovno se vraćaju u kina, pretvarajući 2026. u najuspješniju filmsku godinu od pandemije. Glavni pokretači ovog fenomena su cjenovno pristupačni pretplatnički modeli, poput europskog sustava Nonstop, te popularnost aplikacije Letterboxd koja spaja filmofile. Mladi kina danas doživljavaju kao društvene prostore i jeftinu alternativu skupim izlascima, a najviše ih privlače originalni indie i art naslovi mladih redatelja (bivših YouTubera) koji spajaju suvremene teme s estetikom devedesetih i utjecajima modernog horora. tportal


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Sve veći broj pripadnika generacije Z odlučuje se na višemjesečnu pauzu usred karijere (adult gap year) kako bi preuzeli kontrolu nad vlastitim vremenom i mentalnim zdravljem. Za razliku od starijih kolega, mladi se s burnoutom suočavaju već u dvadesetima zbog nestabilnog tržišta rada i stalne digitalne povezanosti. Istraživanja pokazuju da tek šest posto njih želi rukovodeće pozicije; većini su prioritet sloboda i kvaliteta života. Premda je trend financijski nedostupan mnogima, poslodavci sve više toleriraju praznine u životopisu, shvaćajući da odmoran radnik donosi veću vrijednost i motivaciju. Bug

30.06. (21:00)

Dobila sam novi ajfon... i tako... nije dosada

Terapeutkinja: Nove generacije odrastaju bez ključne životne osobine – dosađivanja

Obiteljska terapeutkinja upozorava da generacije Z i Alfa odrastaju bez konstruktivne dosade. Nekada je monotonija poticala maštu, kreativnost, sanjarenje i emocionalnu obradu, dok danas mladi svaku prazninu popunjavaju pametnim telefonima. Stalna digitalna stimulacija i skrolanje po društvenim mrežama učinkovito su uklonili vrijeme za dublje promišljanje i suočavanje s vlastitim osjećajima. Umjesto da stvaraju i istražuju, adolescenti se preplavljuju tuđim životima, čime gube spontanost. Awe stoga savjetuje povremeno odlaganje mobitela te pronalazak hobija koji potiču kreativnost i razmišljanje. Index

25.06. (09:00)

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Generacija Z ruši stereotipe: O novcu razmišljaju znatno ranije, ali teško prelaze s riječi na djela

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09.06. (21:00)

Što smo rasli, rasli smo

Socijalizam Generacije Z: Nova prijetnja globalnom prosperitetu

Nova generacija ljevičara osvaja mlade birače obećanjima o kontroli cijena, nacionalizaciji i oporezivanju bogatih. Pokret, potaknut inflacijom i stambenom krizom, napušta tradicionalni kolektivizam i fokusira se na pojedinca, ali gospodarski rast vidi kao igru s nultom sumom. Iako su njihovi problemi stvarni, The Economist upozorava da su rješenja štetna. Kontrola najamnina smanjuje gradnju, a porezi na bogatstvo guše inovacije. Ideje ovog pokreta opasno prodiru u politički centar, zbog čega liberali moraju odlučnije braniti kapitalizam te ponuditi bolja rješenja za stambenu krizu, mirovinski sustav i izazove umjetne inteligencije. Jutarnji

13.05. (15:00)

Zasnovati obitelj? Sad, u ovoj ekonomiji?

Gen Z i milenijalci zbog financija odgađaju važne životne odluke

Deloitteovo istraživanje za 2026. otkriva da više od polovice pripadnika generacije Z i milenijalaca odgađa ključne životne odluke poput roditeljstva i privatnog biznisa zbog visokih troškova života i stanovanja. Iako su ambiciozni, odbijaju tradicionalna, stresna promaknuća pod svaku cijenu, birajući dobrobit i održivost. Istovremeno, masovno koriste umjetnu inteligenciju kao mentora za razvoj vještina i mentalno zdravlje. Unatoč digitalnom zamoru i strahu od gubitka početničkih pozicija, zadržavaju oprezni optimizam, redefinirajući uspjeh kroz prizmu financijske sigurnosti i ravnoteže. Lider

29.04. (14:00)

Još jedna generacija koju nitko ne razumije

Postnikov o medijskoj opsesiji generacijom Z: Prevladavaju proturječni stavovi, osim možda o glazbi

Medijsko zanimanje za generaciju Z, ekipu rođenu između 1997. i 2010, poprima znake kolektivne opsesije. Tko su ta čudna djeca? Zašto se tako ponašaju? Kakve su im radne navike, imaju li ih uopće? Vide li išta mimo ekrana smartfona? Zašto nisu normalni, zašto nisu alkosi kao mi? Pitanja se nižu, a odgovori ne zaostaju. I dok mi uzaludno pokušavamo razriješiti enigmu zvanu Gen Z, mediji su otišli korak dalje: sada već postaju opsjednuti samom opsesijom. Globalni gremij upućenih komentatora okupio se tako da nam razjasni zašto nas baš zoomeri interesiraju kao nijedna generacija prije njih… Boris Postnikov za Novosti upućuje na članak Jacobina (uz pretplatu), ali donosi sažetak:

generacija Z jeste ideološki fragmentirana i konfuzna, njene su pripadnice i pripadnici često kontradiktorni. Ali to nema nikakve veze s time što su nedovoljno obrazovani, lišeni radnih navika ili nezainteresirani za svijet izvan okvira najbližeg ekrana. Naprotiv: oni se, na razvalinama političkih institucija, među ruševinama međunarodnog poretka, tamo gdje su dostupno stanovanje i zdravstvena skrb postali priče iz roditeljske mladosti, ponašaju sasvim racionalno.

28.03. (13:00)

Mladi, nemojte nas razočarati (opet)

Generacija Z u ovogodišnjem fokusu Magnum Photos

Agencija Magnum Photos 2026. godine pokreće projekt Magnum Chronicles: GenZ, moderan nastavak ambicioznog pothvata Roberta Cape iz 1951. godine. Dok je originalni projekt dokumentirao poslijeratnu mladež (“Generation X”), novi rad istražuje digitalne domoroce u više od 10 zemalja, uključujući Tajvan, Libanon i Brazil. Fotografi kroz portrete i prilagođene upitnike bilježe strahove od klimatskih promjena, nepovjerenje u institucije i osobne snove mladih. Cilj je očuvati tradiciju neovisnog dokumentarizma i dati glas onima koji će naslijediti posljedice današnjih globalnih kriza. Publikacija izlazi u ljeto 2026. Magnum Photos

08.03. (19:00)

Kontrarevolucija na djelu

Studija: muškarci iz generacije Z skloniji tradicionalnim rodnim ulogama

Globalno istraživanje koje su proveli Ipsos i Globalni institut za vodstvo žena na King’s College Londonu, na uzorku od više od 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da su muškarci iz generacije Z skloniji patrijarhalnim stavovima nego starije generacije. Gotovo trećina smatra da bi supruga trebala biti poslušna mužu, a trećina da muškarac treba imati posljednju riječ u vezi. Istodobno mnogi vjeruju da je za ravnopravnost spolova već učinjeno dovoljno. Istraživači upozoravaju da društvene mreže i društvena očekivanja potiču polarizaciju te stvaraju pritisak koji oblikuje stavove mladih muškaraca i žena o rodnim ulogama. DW

06.03. (14:00)

TikTok generacija, staromodna pravila

Muškarci generacije Z dvostruko češće od boomera vjeruju da bi supruge trebale slušati muževe

Globalno istraživanje Ipsosa i Globalnog instituta za žensko vodstvo na King’s Collegeu London, provedeno na 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da muškarci generacije Z imaju tradicionalnije stavove o rodnim ulogama od starijih generacija. Trećina njih smatra da bi žena trebala slušati muža, a isti udio da muž treba imati posljednju riječ u važnim odlukama. Četvrtina smatra da žene ne bi trebale djelovati previše neovisno, dok 21% misli da “prava žena” ne bi trebala inicirati seks. Istodobno, 59% muškaraca generacije Z smatra da se od muškaraca očekuje previše u podršci rodnoj ravnopravnosti. Guardian

24.01. (13:00)

Idemo u snoboke i po miraz, kao nekad

Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima

Sve više pripadnika generacije Z i milenijalaca dopušta roditeljima da im vode profile na aplikacijama za spojeve, piše The Wall Street Journal. Roditelji pregledavaju kandidate, započinju razgovore i procjenjuju tko je vrijedan upoznavanja, dok se djeca uključuju tek kasnije. Razlog je umor od površnog dejtanja i frustracija aplikacijama. Iako se roditeljski kriteriji često ne poklapaju s preferencijama djece, neki primjeri završili su uspješnim vezama. Stručnjaci upozoravaju da roditeljska pomoć može olakšati početak, ali granice moraju ostati jasne. Nacional