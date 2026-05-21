Sad se izludirajte, a dalje sretno (ne samo u prometu)

Danas (22:00)

Privremena regulacija prometa u Zagrebu: Zbog norijade se mijenjaju trase ZET-a

Zbog obilježavanja norijade i prolaska kolone maturnata od Trga bana Jelačića do Bundeka, od 11:00 do 12:10 sati tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 vozit će obilazno preko Vodnikove i Glavnog kolodvora, dok linija 12 ide Vukovarskom. Nakon toga slijede kratkotrajne obustave u centru, a od 12:15 do 13:00 sati sve autobusne linije s Glavnog kolodvora vozit će izmijenjenim trasama. Linija 150 mogla bi biti skraćena, dok vozilo “Fulir” privremeno ne prometuje. Više detalja o norijadi u Zagrebu možete doznati ovdje. Srednja


09.06.2023. (17:00)

Grčka cajka

Jezikova juha: Apologija Sokrata

Sve je počelo s maturantima koji slušaju cajke, da bi se propitivalo zašto ih uopće slušaju. Predrasude da su to “manje pametna” djeca ne stoji, jer su neki od njih bili odlikaši, a vjerojatno će jednako uspješno završiti fakultete. Zašto onda ta pametna djeca slušaju tu „zatupljujuću” glazbu, pitat ćete se? Dobrim dijelom zato što im je dosta pameti i obaveza. Preopterećeni su i treba im ispušni ventil. Mozak na pašu. Pazite da ne ispadne da nam jedina obrana od seljačina postane malograđanština, kaže lingvist u novoj kolumni, spomenuvši tek apologiju, odnosno obranu prava da se sluša i uživa i u takvoj glazbi. Apologija je očito grčki, od apología „obrana, pobijanje”, a naslov je referenca na Platonovo djelo u kojemu posthumno zagovara Sokrata, kojeg su osudili na smrtnu kaznu, i to zbog – kvarenja mladeži.

13.07.2019. (15:30)

Pahuljice su malčice osjetljive

1.000 maturanata predalo prazan papir za esej jer – “teže podnose rizik”

Ove je godine 8.800 maturanata palo hrvatski i matematiku na državnoj maturi, a njih preko 1.000 je na eseju iz hrvatskog predalo prazan papir, što ravnateljica Prve gimnazije u Zagrebu Dunja Marušić Brezetić objašnjava ovako – “ove generacije teže podnose ispite visokog rizika, to mi primjećujemo pa vjerujemo da je kod dijela njih odradila trema”. T-Portal zaključuje da u svemu ovome ruke trljaju privatne tvrtke za pripremu državne mature jer kandidata za jesenski rok više je nego ikada.

11.07.2019. (10:30)

Državna brukura

Najlošiji rezultati dosad: 8.800 maturanata palo hrvatski i matematiku

Ovogodišnja generacija maturanata ostvarila je dosad najlošije rezultate na ispitima državne mature – oko 8.800 učenika strukovnih škola i gimnazija palo je ključne ispite na maturi – hrvatski jezik i matematiku. Postotak negativnih ocjena iz obveznih predmeta na maturi, matematike i hrvatskog jezika, povećao se za 3% u odnosu na lani, a povećava se godinama. Za prolaz u matematici, koja je imala prag od 25%, bilo je potrebno odgovoriti točno na samo 12 zadataka, dok je na maturi iz hrvatskog niz učenika na testu iz eseja predao prazan list papira. Jutarnji / HRT

22.05.2018. (20:32)

Kao da je prošao tornado: Evo kako Trg izgleda nakon maturanata

22.05.2018. (20:22)

Kad se slavi

Riječki maturanti bacili dimnu bombu, u Zagrebu zaštitari tjerali kupače iz Manduševca

Na ovogodišnjoj Norijadi sudjeluje oko šest tisuća učenika završnih razreda zagrebačkih srednjih škola. Oni su se u 10 sati okupili na središnjem gradskom trgu te u povorci od oko 13 sati tigli na Bundek. Nije bilo većih incidenata osim tjeranja maturanata iz Manduševca, no oni su zanemarili zaštitare, odšetali do Zrinjevca i okupali se u fontani. Maturanti u Rijeci na Korzu su bacili dimnu bombu, a slično se dogodilo i u Šibeniku. T-Portal

18.05.2018. (17:35)

Maturanti na ulicama u utorak, 22. svibnja. Glavna fešta ponovno na Bundeku.

20.05.2017. (12:37)

Strani jezici su ionako od prvog razreda...

Mala stvar koja puno govori: Zagrebački maturanti nosili – njemačku zastavu

Po prvi se puta jučer dogodilo da su maturanti na svojoj norijadi nosili njemačku zastavu, kako je primijetio urednik sajta Srednja.hr, koji je dodao, što se politike tiče, da maturanti, koji sutra po prvi puta imaju pravo glasati, ni ne znaju da su izbori. Ovdje fotografije s norijade u Zagrebu, ovdje s Jadrana, ovdje video plesanja Quadrille iz nekoliko gradova.

19.05.2017. (00:02)

Na njima svijet ostaje, ali danas bolje da im ga ne damo...

Danas norijada: U Zagrebu Ivan Zak, u Rijeci punk-rock, u Osijeku Quadrilla

Danas je posljednji dan za maturante, a hrvatski gradovi organiziraju im oproštaj od škole. U Zagrebu opet povorka maturanata – kreću pješke u 12 sati s Jelačićevog trga prema Bundeku (ondje su u 13.30) gdje nastupaju DJ Mike C, Kings Live, DJ Frx, Ivan Zak, DJ Mario Palmar i opet DJ Frx do 22 sata (raspored na Zagreb.info). U Rijeci program na Kontu traje od 11 do 23 sata, a nastupaju Ri Rock Selektori, Burning Bush, GreeNmill, Speedclaw, Silk Milk, Lost Lucid, Officer Down, Iz@ i Borgie, Sunshine Madness, Gužva u 16-ercu, Brain Holidays i Ante Cash (Moja Rijeka). Osječki maturanti već tradicionalno će plesati Quadrillu, francuski dvorski ples (SiB.hr), u Labinu se maturanti skupljaju pred školom, u 8 ujutro!, imaju mimohod kroz grad te odlaze u Prtlog, gdje će dio njih prenoćiti u šatorima (Labin.com), Varaždin ima neslužbeni tulum u skate-parku (eVaraždin), dok dio odlazi u Međimurje (Varaždinski.hr)…

12.05.2017. (08:58)

Pa, kad nema č i ć

Testiranje maturanata: Engleski im ide bolje od hrvatskog, matematika najteže

Probno testiranje 4 tisuće maturanata pokazuje da su najjači iz engleskog, da im iz hrvatskog znanje opada te da su iz matematike standardno loši. Dakle, iz engleskog je na A razini riješenost ispita iznosila 76% posto, dok je prošle godine bilo 71%, a na osnovnoj, B razini, bila je 67%, lani 73%, preklani 71%. Iz hrvatskog znanje opada – na razini A maturanti su ostvarili prosječnu riješenost ispita od 47%, lani 53% i preklani 51%, a na B razini hrvatskog riješenost ispita je 52%, lani 53%, preklani 57%. Matematiku su riješili s 37% uspješnosti, na B razini 41%, slično kao prethodnih godina. Novi list