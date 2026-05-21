Sad se izludirajte, a dalje sretno (ne samo u prometu)

Sve je počelo s maturantima koji slušaju cajke, da bi se propitivalo zašto ih uopće slušaju. Predrasude da su to “manje pametna” djeca ne stoji, jer su neki od njih bili odlikaši, a vjerojatno će jednako uspješno završiti fakultete. Zašto onda ta pametna djeca slušaju tu „zatupljujuću” glazbu, pitat ćete se? Dobrim dijelom zato što im je dosta pameti i obaveza. Preopterećeni su i treba im ispušni ventil. Mozak na pašu. Pazite da ne ispadne da nam jedina obrana od seljačina postane malograđanština, kaže lingvist u novoj kolumni, spomenuvši tek apologiju, odnosno obranu prava da se sluša i uživa i u takvoj glazbi. Apologija je očito grčki, od apología „obrana, pobijanje”, a naslov je referenca na Platonovo djelo u kojemu posthumno zagovara Sokrata, kojeg su osudili na smrtnu kaznu, i to zbog – kvarenja mladeži.