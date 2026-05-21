Sad se izludirajte, a dalje sretno (ne samo u prometu)

Privremena regulacija prometa u Zagrebu: Zbog norijade se mijenjaju trase ZET-a
Zbog obilježavanja norijade i prolaska kolone maturnata od Trga bana Jelačića do Bundeka, od 11:00 do 12:10 sati tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 vozit će obilazno preko Vodnikove i Glavnog kolodvora, dok linija 12 ide Vukovarskom. Nakon toga slijede kratkotrajne obustave u centru, a od 12:15 do 13:00 sati sve autobusne linije s Glavnog kolodvora vozit će izmijenjenim trasama. Linija 150 mogla bi biti skraćena, dok vozilo “Fulir” privremeno ne prometuje. Više detalja o norijadi u Zagrebu možete doznati ovdje. Srednja