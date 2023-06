Požuri, dok umjetna inteligencija nije postala pametnija

Riječ je o treniranju alata umjetne inteligencije kako bi korisnicima dali najkvalitetniji odgovor na upit, odnosno prompt-inženjeri upisuju upute u alat, od najjednostavnijih do kompliciranijih te dovode generativnu umjetnu inteligenciju do njezinih granica otkrivajući pogreške ili potencijalne probleme. Drugim riječima, pokušavaju uskladiti ponašanje umjetne inteligencije s ljudskim razmišljanjem i namjerama. Posao je to koji ne zahtijeva nužno iskustvo u programiranju nego je prilagođen branši pa će recimo prompt-inženjer marketinške agencije upisivati upute s marketinškog stajališta, a medicinsko osoblje s medicinskog. Važna je samo znatiželja i kreativnost u pisanju promptova. I dalje nije sigurno je li to jedan od ‘poslova budućnosti‘ ili samo trenutačni trend, ali niz tvrtki počinje zapošljavati ljude upravo za to radno mjesto. Lider