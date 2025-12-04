Kao kad pukne cijev... ili račun
Rakar upozorava: (Ovakva) fiskalizacija i lažni računi prijete velikim financijskim gubicima
Marko Rakar, IT forenzičar i stručnjak za krizne situacije, u podcastu za Poslovni opisuje kako brzo rješava probleme u institucijama i tvrtkama. Kritizira sustav fiskalizacije 2.0 zbog mogućnosti registracije pod lažnim identitetom i identičnog softvera kod javnog i privatnog posrednika. Ističe i rizik financijskih prevara putem lažnih računa, gdje stotine tisuća eura nestaju kroz vjerodostojno izgledajuće fakture. Komentira i borbu protiv korupcije, manipulacije podacima, medije i upotrebu umjetne inteligencije.