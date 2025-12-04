Rakar upozorava: (Ovakva) fiskalizacija i lažni računi prijete velikim financijskim gubicima - Monitor.hr
Kao kad pukne cijev... ili račun

Rakar upozorava: (Ovakva) fiskalizacija i lažni računi prijete velikim financijskim gubicima

Marko Rakar, IT forenzičar i stručnjak za krizne situacije, u podcastu za Poslovni opisuje kako brzo rješava probleme u institucijama i tvrtkama. Kritizira sustav fiskalizacije 2.0 zbog mogućnosti registracije pod lažnim identitetom i identičnog softvera kod javnog i privatnog posrednika. Ističe i rizik financijskih prevara putem lažnih računa, gdje stotine tisuća eura nestaju kroz vjerodostojno izgledajuće fakture. Komentira i borbu protiv korupcije, manipulacije podacima, medije i upotrebu umjetne inteligencije.


Slične vijesti

26.11. (10:00)

Tko treba hakere kad možete sami sebi otvoriti račun?

Rakar o fiskalizaciji 2.0: Kritični sigurnosni rizici eRačuna u Hrvatskoj

Računalna sigurnost postaje sve važnija jer gotovo svi segmenti poslovanja ovise o digitalnim sustavima. Posebno je problematično posredovanje eRačuna, koje uskoro postaje obvezno za sve tvrtke u Hrvatskoj, a zakon ne propisuje minimalne sigurnosne standarde za informacijske posrednike. Primjeri servisa Hrvatske pošte i Tvoj-Eračun pokazuju da je moguće registrirati korisnički račun bez provjere identiteta i koristiti bilo koji OIB, što omogućuje slanje lažnih računa gotovo svima.

To otvara mogućnost kompromitacije povjerljivih poslovnih podataka, uključujući popise kupaca, cijene, uvjete plaćanja i količine robe. Posljedice uključuju financijske i reputacijske rizike te potencijalne prijevare poput promjene IBAN-a na računu. Trenutni sustav fiskalizacije prebacuje odgovornost sigurnosti na korisnike i informacijske posrednike, dok je minimalna provjera praktički nepostojeća. Poduzeća moraju kreirati interne procese za provjeru autentičnosti i točnosti zaprimljenih eRačuna. Upozorava stručnjak za sigurnost Marko Rakar sa svog bloga (prenijeli i na Indexu).

17.11. (13:00)

Tko se nije fiskalizir'o, magarac je bio

Fiskalizacija 2.0: eRačuni stižu za sve firme od 2026.

Od 1. siječnja 2026. sve firme, uključujući d.o.o. i j.d.o.o., morat će izdavati i zaprimati eRačune kroz ovlaštene informacijske posrednike, u standardiziranom EN 16931 formatu. PDF mailom više neće vrijediti. Sustav fiskalizacije 2.0 povezuje izdavanje računa s Poreznom upravom u stvarnom vremenu, a sva se dokumentacija pohranjuje elektronički. Poduzetnici tijekom 2025. trebaju izabrati posrednika, uskladiti softver, provjeriti podatke u registrima te testirati sustav prije kraja studenoga. Fina e-Račun preporučuje se malim i srednjim firmama te svima u B2G poslovanju. Savjeti

17.11. (00:00)

Manje papira, više glavobolje

Fiskalizacija 2.0: što udruge, klubovi i zajednice moraju znati do 2026.

Od 1. siječnja 2026. uvodi se obvezna fiskalizacija eRačuna za sve udruge, zaklade, sportske klubove i vjerske zajednice koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili su u sustavu PDV-a. One bez gospodarske djelatnosti ostaju izvan sustava. Obveznici moraju izdavati i primati strukturirane eRačune, voditi evidenciju gotovinskih isplata te koristiti informacijskog posrednika ili besplatni MIKROeRAČUN, ovisno o uvjetima. Do kraja 2025. potrebno je provjeriti porezni status, NKD, odabrati posrednika i prilagoditi interne procese. Ključno pravilo: obveze ne ovise o tipu organizacije, nego o prirodi prihoda. Savjeti

15.11. (09:00)

Kad država upali blender, privatnici se pretvaraju u smoothie

Fiskalizacija 2.0 stiže, a posrednici se glođu oko e-računa

Od 1. siječnja svi poduzetnici u PDV-u moraju izdavati e-račune, a država je već objavila popis 22 ovlaštena informacijskog posrednika. Oni primaju, šalju i arhiviraju e-račune, no rastu tenzije jer se dio privatnika žali da državne tvrtke poput FINA-e i Hrvatske pošte ulaze na tržište kao “nelojalna konkurencija”. Poduzetnici poput Hrvoja Bujasa dovode u pitanje njihovu ulogu i ovlasti, dok drugi, poput Marka Emera iz Elektroničkih računa (Visma), ističu da su tržište gradili godinama i da će s potpunim prelaskom na e-račune promet eksplodirati na 10–15 milijuna računa mjesečno. tportal

24.10. (21:00)

To pdf or not to pdf, pitanje je sad

Fiskalizacija 2.0: Nova pravila, stara zbrka

Od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici morat će izdavati i zaprimati eRačune putem odabranih informacijskih posrednika, no tvrtka Moj eRačun uspjela je taj prijelaz pretvoriti u malu aferu. Masovno su poslali zahtjeve poduzetnicima sugerirajući registraciju bez njihova pristanka, što je izazvalo buru reakcija i upozorenje Porezne uprave. Stručnjaci upozoravaju da je ključno donijeti informirani izbor o pristupnoj točki i certifikatu te da će pravi test fiskalizacije 2.0 tek početi – kad se u sustav uključe stvarni računi. Netokracija… Za obrtnike paušalce još uvijek vrijedi prilagodba do 1.1.2027., pogotovo ako posluju samo s tvrtkama. U slučaju da posluju s fizičkim osobama, tada je fiskalizacija potrebna i za njih. Komentiraju na Forumu.

02.10. (09:00)

Napokon imamo državni razlog da kupite novi program

Fiskalizacija 2.0: E-računi i KPD šifre obvezni od 2026. – Panike nema, čekajte studeni

Emisija, u kojoj gostuje Aleksandra Ignatoski iz Estus grupe, detaljno objašnjava “Fiskalizaciju 2.0” kao dio šireg cilja Europske unije (direktiva ViDA) da do 2030. godine unificira sustave poreznog izvještavanja. Ključna promjena je uvođenje obveznih e-računa u B2B poslovanju, pri čemu obveza za obveznike PDV-a stupa na snagu 1. 1. 2026.. Fokus fiskalizacije prelazi s načina plaćanja na kupca. Za paušaliste i obrtnike, to znači fiskalizaciju svih računa izdanih fizičkim osobama, neovisno o uplati na račun. Dodatna promjena je i obvezno korištenje KPD šifre na stavkama e-računa. Savjet je da nema panike, već da se pričekaju jasnije ponude i definiranje pravilnika, vjerojatno tijekom studenog. U razgovoru za YT emisiju Iza zastora

17.09. (14:00)

Fiskalna stega za sve

Fiskalizacija 2.0 i paušalni obrt: što se stvarno mijenja od 2026.

Od 1.1.2026. paušalni obrti moraju fiskalizirati transakcijske račune izdane fizičkim osobama i zaprimati eRačune, dok obveza njihova izdavanja dolazi tek 2027. Računi za firme (B2B) do tada se i dalje mogu izrađivati u Excelu ili predlošcima. U svakom slučaju trebat će vam program za fiskalizaciju. Ulazne eRačune možete pratiti kroz besplatnu MikroeRačun aplikaciju ili neki drugi softver. U praksi, najveća promjena za većinu paušalaca bit će upravo fiskalizacija računa prema građanima. Fiskalopedija… službeno na stranicama Porezne

01.09. (21:00)

Kad Excel postane zakon, a PDF ode u mirovinu

Danas krenula ‘fiskalizacija 2.0’: svi na eRačune od 2026.

Od 1. siječnja 2026. svi obveznici PDV-a morat će izdavati i primati eRačune – strukturirane XML dokumente koje računovodstveni programi automatski obrađuju. Reforma, nazvana Fiskalizacija 2.0, obuhvaća i B2B i B2G transakcije te Poreznoj upravi daje uvid u poslovanje u realnom vremenu. Poduzetnicima donosi manje papirologije i bržu obradu, dok računovođe upozoravaju na veće opterećenje. Do 2027. obveza će vrijediti za sve subjekte, a prijelazno testno razdoblje traje od rujna do kraja 2025. Država očekuje uštede od 120 milijuna eura godišnje. tportal