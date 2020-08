Pola godine prošlo

Može li nam veličina vlade reći nešto o njenoj kvaliteti? Pa i ne baš. Primjerice, veličina vlade nije baš nikakav prediktor razine globalne konkurentnosti neke zemlje. Da, Švicarska ima sedmeročlanu izvršnu vlast te spada među najkonkurentnija svjetska gospodarstva. Postoje specifični povijesni razlozi razvoja švicarskog federalizma koji su izrodili praksu tako male vlade, no to nije nužno uzrok švicarske konkurentnosti na globalnoj sceni. Jednako tako, Rusija ima niske bodove na indeksu percepcije korupcije, što znači da njeni građani više percipiraju korupciju, a istodobno ima izrazito velik broj ministara u vladi. Međutim, da sada Putin naloži premijeru Mišustinu da smanji broj ministara u svojoj vladi, bi li to doista bio ikakav signal prema suzbijanju korupcije? Višeslav Raos…