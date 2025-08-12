Država na pola puta – između karte i stvarnosti

Možda je Trumpov prijedlog o ‘Rivera-raumu’ i Pojasu Gaze kao velikom resortu na istoku Sredozemlja plod njegove izvorne karijere nekretninskog poduzetnika od 1971., a koja je zlatne trenutke ostvarivala upravo u turizmu i medijskom promicanju sebe kao velegraditelja, ali on je u vanjskopolitičkom smislu poziv svima ostalima u svijetu da se sukobi kakav je izraelsko-palestinski mogu rješavati doslovce nečim što je u kontekstu ratova na području bivše Jugoslavije u prvoj polovici 1990-ih okvalificirano kao etničko čišćenje. Ovo je možda građevinsko raščišćavanje terena, ali je u biti također etničko čišćenje.

Ako preseljenje kompletnih naroda i oduzimanje teritorija matičnom stanovništvu zagovara netko tko je na čelu države ponosne na svoju višestoljetnu demokraciju, zašto isto to ne bi provodili autokrati bez ikakve kontrole? Ne samo oni koji posjeduju nuklearno oružje, nego i oni puno slabije naoružani, ali zato itekako agresivni. Najbolja okolnost vezana uz Trumpa, osim njegove legitimacije na izborima, njegova je otvorenost. Višeslav Raos za tportal