Raos: Eventualno priznanje Palestine u Londonu i Parizu ne bi nužno automatski vodilo prema održivom miru - Monitor.hr
Danas (20:00)

Država na pola puta – između karte i stvarnosti

Raos: Eventualno priznanje Palestine u Londonu i Parizu ne bi nužno automatski vodilo prema održivom miru

Neke od vodećih europskih sila proteklih su tjedana najavile priznavanje palestinske države, koju trenutno priznaje 147 od 193 članice Ujedinjenih naroda. Jesu li za to ispunjeni pravni kriteriji i hoće li takva odluka pridonijeti uspostavi mira na Bliskom istoku? Klasični primjeri država koje nisu članice UN-a te ih priznaje tek jedna ili par članica UN-a ili ih pak samo priznaju druge nečlanice su Somaliland, Abhazija i Južna Osetija na međunarodno priznatom teritoriju Gruzije, Pridnjestrovlje na području Moldavije, Sjeverni Cipar te Zapadna Sahara koju se smatra dijelom Maroka. Palestina još od 2012. ima status države promatračice u Ujedinjenim narodima. Premda nije članica UN-a, članica je nekih specijaliziranih agencija. Ima li Palestina stalno stanovništvo? Da i ne. Ima li Palestina definirani teritorij? Da i ne. Ima li Palestina jasno definiranu izvršnu vlast koja posjeduje efektivnu kontrolu? I da i ne. Višeslav Raos za tportal tvrdi da je ipak najvažnija nada za trajni mir, kakav god ishod na kraju bio.


Slične vijesti

03.08. (14:00)

Kad balet postane diplomatski incident

Otvoreno pismo traži otkazivanje predstave izraelskog koreografa u HNK-u Rijeka

Inicijative za palestinsku solidarnost uputile su otvoreno pismo HNK-u Ivana pl. Zajca tražeći otkazivanje najavljene baletne predstave Venezuela izraelskog koreografa Ohada Naharina. Tvrde da Naharin, kao dugogodišnji umjetnički direktor Batsheva Dance Company, djeluje kao kulturni ambasador izraelske države, čiji režim je pod istragom za genocid. Pismo ga povezuje s izraelskom propagandom i poziva na kulturni bojkot, pozivajući se i na slične međunarodne primjere. Kritiziraju instrumentalizaciju kulture u funkciji izraelskog državnog narativa i zahtijevaju prekid suradnje. Kulturpunkt

02.08. (18:00)

Granice mira crtaju topovima

Ako dođe do priznanja Palestine i mira, kako će ona izgledati? Nova država trebala bi pružiti mir i suživot, no nejasno je kako to postići

Dok se vode rasprave o tome treba li priznati Palestinu kao državu, postavljaju se druga pitanja vezana uz to kako bi ta država izgledala: Palestinu bi trebalo priznati u granicama prije 1967. godine, što podrazumijeva Gazu, Zapadnu obalu i zajednički Jeruzalem. No, Izraelci ne bi predali ni njegov istočni dio. Jednom kad bude mir, mnogi će se raseliti, a tko ostane bit će pod PTSP-om. Zapadna obala? Tamo živi tri milijuna ljudi, od kojih 700 tisuća doseljenika koje Netanjahu i dalje uporno šalje kako bi promijenio etničku sliku. Alternativno, ako nisu dvije države, neki govore o konfederaciji, ali ni to ne izgleda realno. U međuvremenu raste val antisemitizma i netrpeljivosti prema Židovima u Zapadnom svijetu, a stranke poput AfD-a u Njemačkoj nisu sklone priznanju zbog netrpeljivosti prema Arapima… Poslovni

25.07. (10:00)

Sve ide po planu, samo nemojte previše gledati

Masovni prosvjedi u Izraelu: tisuće traže prekid rata i povratak talaca

  • Više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija i skupina za ljudska prava upozorilo je na masovnu glad te pozvalo vlade da hitno reagiraju. Izrael, koji kontrolira ulazak pomoći u Gazu, tvrdi da nema opsade i za pothranjenost optužuje Hamas. No UN upozorava da pomoć ulazi u Pojas Gaze “na kapaljku” te da humanitarna kriza u regiji “nikad nije bila ovako teška”. (Index)
  • Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi ostalo 50 talaca, od kojih je oko polovina još uvijek živa. Više od 10.800 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima, izloženi su mučenju, izgladnjivanju i medicinskom zanemarivanju, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima, prema izvještajima palestinskih i izraelskih organizacija za ljudska prava i medija (Index)
  • Svako peto dijete u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva raste svakim danom, objavila je Palestinska agencija UN-a za izbjeglice (UNRWA), kojoj je zabranjen rad u Gazi (tportal)
  • Macron: Francuska će priznati Palestinu (N1)
  • Otvoreno pismo hrvatskim medijima – pisao je prije tri tjedna Sead Alić (izgleda da su ga napokon poslušali): Ako Izrael dnevno ubija, osakaćuje, izgladnjuje do smrti više od 300 ljudi, a o tome nema informacija – nisu li onda i hrvatski mediji u funkciji prikrivanja zločina, odnosno genocida koji se i ovog trenutka realizira u Gazi i na Zapadnoj obali?  (Moj Zagreb)
07.06. (10:00)

Kad te ni stari prijatelji više ne lajkaju

Povjerenje u Izrael među Europljanima na povijesnom minimumu

Novo istraživanje YouGova otkriva da je javna podrška Izraelu u šest zapadnoeuropskih zemalja najniža od 2016. godine. Posebno negativan stav zabilježen je u Francuskoj, Njemačkoj, Danskoj, Italiji i Španjolskoj. Iako dio ispitanika podržava pravo Izraela na samoobranu, većina smatra da je reakcija u Gazi bila pretjerana. Suosjećanje s Palestincima nadmašuje ono prema Izraelu, a vjera u mir sve je slabija – čak i kod inače optimističnih Francuza. Europljani gledaju Bliski istok sve manje kroz prizmu lojalnosti, a sve više kroz prizmu humanitarnog šoka. tportal

06.06. (21:00)

Više se ne šuti

Postnikov: Najmanje je tri razloga zašto podržati novi Marš za Palestinu

Sada barem znamo formulu. Devetnaest mjeseci neselektivnog bombardiranja. Minus hrana i lijekovi koji ne mogu stići do bombardiranog teritorija. Minus najmanje 55 hiljada ljudskih života, među njima najviše onih žena i djece. Minus četiri do pet hiljada dječjih ruku i nogu, prema konzervativnoj procjeni Unicefa koji nas izvještava da nigdje drugdje na svijetu nema toliko mališana bez udova. Minus otprilike dvije trećine ukupnog broja kuća i zgrada, pod čijim ruševinama trunu još neprebrojani leševi. Plus 100 posto stanovništva izravno ugroženog izgladnjivanjem, prema riječima Jensa Laerkea, glasnogovornika UN-ovog Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova, koji naglašava da je ovo “jedino područje – pod čime se misli na državu ili definirani teritorij unutar države – u kojem je cjelokupno stanovništvo izloženo riziku od gladi”. I dodaje: “Gaza je danas najgladnije mjesto na Zemlji.” Boris Postnikov za Novosti.

26.05. (20:00)

Šutnja ponekad nije zlato

Pilsel: Vrijeme je za političko djelovanje hrvatskih biskupa

Dnevne vijesti o karakteru rata koji je izraelski premjer Benjamin Netanyahu poveo ne samo protiv terorista i ubojica Hamasa, već i protiv Palestinaca u Gazi više ne ostavlja prostora za mirno promatranje i za razmišljanje. Takav je stav španjolskih biskupa koji su prošli četvrtak objavili priopćenje kojim osuđuju ”etničko čišćenje” u Gazi, apeliraju da se otvore ulazi za humanitarnu pomoć, osuđuju napade na bolnice i izbjegličke kampove i jasno kvalificiraju djelovanje izraelskih snaga. Španjolska promovira međunarodnu koalciju za razbijanje kordona i ulazak humanitarne pomoći u Gazu i za uvođenje sankcija Izraelu. Crkva podržava! Recimo da se dogodi čudo, da se HBK oglasi o ratu u Gazi, da biskupe ipak zanima sudbina Palestinaca, ponajviše djece koja već umiru od gladi, kakav bi bio efekt toga očitovanja? Ako bi prvi efekt bio da hrvatski katolici ”razoružaju svoje duše”, kako od svih kršćana traži Lav XIV., već bismo mnogo dobili. Drago Pilsel za Autograf.

13.02. (00:00)

Tko ima pare, taj ima i moć

Raos: Dok Vance čeka priliku da obznani želju da postane predsjednik, svijet čeka kaotično tržište političkih nekretnina

Možda je Trumpov prijedlog o ‘Rivera-raumu’ i Pojasu Gaze kao velikom resortu na istoku Sredozemlja plod njegove izvorne karijere nekretninskog poduzetnika od 1971., a koja je zlatne trenutke ostvarivala upravo u turizmu i medijskom promicanju sebe kao velegraditelja, ali on je u vanjskopolitičkom smislu poziv svima ostalima u svijetu da se sukobi kakav je izraelsko-palestinski mogu rješavati doslovce nečim što je u kontekstu ratova na području bivše Jugoslavije u prvoj polovici 1990-ih okvalificirano kao etničko čišćenje. Ovo je možda građevinsko raščišćavanje terena, ali je u biti također etničko čišćenje.

Ako preseljenje kompletnih naroda i oduzimanje teritorija matičnom stanovništvu zagovara netko tko je na čelu države ponosne na svoju višestoljetnu demokraciju, zašto isto to ne bi provodili autokrati bez ikakve kontrole? Ne samo oni koji posjeduju nuklearno oružje, nego i oni puno slabije naoružani, ali zato itekako agresivni. Najbolja okolnost vezana uz Trumpa, osim njegove legitimacije na izborima, njegova je otvorenost. Višeslav Raos za tportal

09.02. (21:00)

SADizam

Alić: Car je… glasnogovornik

Trumpova izjava o ‘humanom preseljenju’ Palestinaca izvan Gaze u ‘prijevodu’ glasi: Mogli ste iz dosadašnje povijesti shvatiti da vas Židovi ne žele u Palestini i da će vas ubijati dok ne shvatite da se morate iseliti. Židovima je potreban ‘životni prostor’ da bi se kao nacija konstituirali u okvirima koje je predvidjela Tora, svjedočeći o ugovoru između židovskog naroda i Boga. Ako se Trump hvali da je pomogao uspostavi prekida vatre, zašto američki predsjednik ne dogovori sa svojim partnerima u Izraelu povratak Palestinaca na sjever Gaze uz održavanje trajnog mira, te dopuštanje palestinskom narodu da odlučuje o svojoj sudbini? Zašto ne preporuči vladi Izraela podjelu na dvije države? Predsjednik najveće vojne sile na svijetu to ne smije. To mu ne piše u nepisanom ugovoru između njega kao biznismena i onih koji su mu u ruke dali igračke moći. On mora igrati ulogu koja mu je napisana jer sljedeći metak hijerarhije kojoj je pristupio neće biti metak upozorenja. Sead Alić za Moj Zagreb

06.02. (09:00)

Još jedan “genijalan” plan iz Trumpove kuhinje

Preseljenje za mir? Trump misli da je riješio problem Bliskog istoka – na papiru

Ne stišavaju se reakcije nakon što je Donald Trump otkrio svoj plan za okončanje rata na Bliskom istoku. Kako je naglasio predsjednik, SAD bi vodio proces obnove, a plan bi uključivao i raseljavanje Palestinaca. Davor Ivo Stier u Otvorenom: Trump prvo šokira, a onda počinju pregovori. Povjesničar Tvrtko Jakovina tvrdi kako unatoč šok strategiji ne može uvijek imati rezultate kakve želi. Kupnja Grenlanda još se čini ostvarivom.

  • Trump želi od Gaze stvoriti “rivijeru na Bliskom istoku”, žestoka reakcija Hamasa: Trumpov plan za Gazu recept je za kaos, Saudijska Arabija neće uspostaviti kontakt s Izraelom dok nema Palestinske države, analitičari: ta ideja nije nešto na temelju čega će dobiti podršku bitnih aktera u regiji i svijetu. Čini mi se da će ideja vrlo brzo odumrijeti… Što Trump zapravo uvodi? “To je politika moći uz koju međunarodne organizacije gube svoju moć” (Index)
05.02. (09:05)

Kao da nisu dovoljno patili...

Donald Trump se sastao s Netanyahuom, kaže da želi preuzeti Pojas Gaze i raseliti Palestince

Trump je iznio svoj iznenađujući plan, bez otkrivanja detalja, na zajedničkoj konferenciji za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Izjavio je da će SAD preuzeti ratom razoreni Pojas Gaze i ekonomski ga razviti nakon što Palestinci budu preseljeni na druga mjesta, što bi potpuno promijenilo desetljeća američke politike prema izraelsko-palestinskom sukobu. Trump je prije toga rekao da se stanovnici Gaze ne bi trebali vraćati kući te da bi ih trebalo “preseliti” u susjedne zemlje – zemlje u regiji ranije su odbile ovaj prijedlog. SStižu reakcije, BBC: Trump opet okreće američku vanjsku politiku naglavačke, stručnjaci za vanjsku politiku tvrde da izmišlja te da nema pravi plan iza toga. Index