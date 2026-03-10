Sva sreća pa dolazi proljeće...
Rast cijena nafte i plina prijeti novim valom inflacije u svijetu
Nagli rast cijena nafte i plina nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku prijeti jačanjem inflacije i usporavanjem gospodarskog rasta diljem svijeta. Najviše će biti pogođena gospodarstva Europe i Azije koja ovise o uvozu energije, dok su SAD djelomično zaštićene zbog vlastite velike proizvodnje. Cijena nafte Brent skočila je oko 30 posto, a europske cijene plina porasle su za dvije trećine. Viši troškovi energije smanjuju kupovnu moć kućanstava i stvaraju pritisak na središnje banke da zadrže ili čak povećaju kamatne stope kako bi obuzdale inflaciju. Poslovni