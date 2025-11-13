Tajnoviti i marljivi – splitski majstori preuređuju Namu

Bivšu robnu kuću Nama u Ilici za 17,25 milijuna eura preuzet će tvrtka Izbor Šesti, u vlasništvu splitskih obitelji Banović i Budalić. Plan je zadržati prodajnu namjenu, ali s ekskluzivnijim konceptom. Nama će zapošljavati svih 160 radnika najmanje dvije godine. Obitelji su poznate po optici, zlatu i nekretninskom biznisu, a djeluju vrlo diskretno. Banovići i Budalići proširili su poslovanje na nekoliko Izbor tvrtki te preuzimaju nekretnine u Splitu i okolici, dok izbjegavaju medijsku pažnju. tportal