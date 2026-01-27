Neće ostati bez šopinga

Splitski investitori preuzimaju Namu u Ilici: Ostaje robna kuća, ali s novim brendovima - Monitor.hr
Splitski investitori preuzimaju Namu u Ilici: Ostaje robna kuća, ali s novim brendovima

Iako su izlozi u Ilici oblijepljeni najavama o zatvaranju i simbolima slomljenog srca, kultna Nama zapravo ne odlazi u povijest. Objekt je kupila splitska tvrtka Izbor šesti, čiji su vlasnici potvrdili da planiraju nastaviti tradiciju robne kuće. Trenutna agresivna rasprodaja zaliha tek je tehnički manevar stečajnog postupka kako bi se ispraznile police prije primopredaje, budući da roba ne prelazi u vlasništvo novih gazda. Uz obvezu zadržavanja 160 radnika, novi vlasnici planiraju modernizaciju prostora i uvođenje globalnih brendova poput Zare, čime će Ilica zadržati svoju trgovačku funkciju pod novim vodstvom. tportal


