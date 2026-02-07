Zasad ništa od gigantske kocke

Saudijska Arabija obustavila je izgradnju Mukaaba, gigantske kockaste građevine u središtu Rijada, dok preispituje financiranje i izvodljivost projekta, izvijestio je Reuters. Projekt, dio šireg razvoja New Murabba vrijednog oko 50 milijardi dolara, trebao je biti najveća građevina na svijetu, ali su radovi zasad svedeni na iskope. Pauza se uklapa u širi trend smanjivanja ili odgađanja ambicioznih saudijskih megaprojekata, uključujući Neom i Trojenu, zbog proračunskih pritisaka i stagnacije cijena nafte. Bosna… o tome pisali i na Bugu… Najveće i najteže zgrade na svijetu trenutno su Centar za trgovinu dijamantima New Century Global Centre, Surat Diamond Burse, Pentagon, rumunjski parlament… (Pun kufer, još jedan na Pun kufer)