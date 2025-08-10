Kako ne biti zaslijepljen, opljačkan ili kažnjen – barem ne isti dan
Sigurnost u prometu: Blendajte slobodno, ali ključ držite na kratkom povodcu
Vozače često zaslijepe duga svjetla, no pomaže usporavanje, držanje desnog ruba i korištenje noćnog načina rada retrovizora. Blendanje je zakonom dopušteno, pa možete “pozdraviti” vozače ili upozoriti na policiju bez straha od kazne. Kod beskontaktnog otključavanja automobila prijetnja su lopovi koji hvataju signal ključa. Ključ držite dalje od vanjskih zidova, a dodatnu zaštitu pruža metalna posuda ili aluminijska folija. Savjeti, Life Hacker