Skrivene moći Google Mapsa: kako iz navigacije izvući maksimum - Monitor.hr
Danas (13:00)

Više od strelice do cilja

Skrivene moći Google Mapsa: kako iz navigacije izvući maksimum

Google Maps nudi niz korisnih značajki koje većina korisnika često previđa. Možete spremati lokacije, slati rute s računala na mobitel, koristiti navigaciju u zatvorenom prostoru, dijeliti lokaciju s prijateljima (i mamom), spremiti kućnu i poslovnu adresu te koristiti napredno i segmentirano pretraživanje. Tu su i alati poput “Nearby” za otkrivanje mjesta u blizini te personalizirane obavijesti, primjerice o radovima na ruti. Sljedeći put kad se izgubite – sjetite se, možda vam karta već sve govori, samo ju niste slušali. tportal


Slične vijesti

Ponedjeljak (12:00)

Hejt za klikbejt - AI powered

Googleovi AI sažeci ruše portale – promet s tražilica pada, mediji traže spas u direktnom odnosu s čitateljima

Uvođenjem AI sažetaka na vrhu rezultata pretraživanja, Google dodatno potkopava modele zarade online medija, koji su već pretrpjeli ogroman pad posjećenosti zbog prijašnjih promjena algoritama. Posebno su pogođeni portali s korisnim sadržajem poput turističkih vodiča, recenzija i vijesti – neki bilježe pad prometa od čak 55 %. Mediji poput Washington Posta i HuffPosta gube organski promet, a neki, poput Business Insidera, masovno otpuštaju. Stručnjaci poručuju: Google više nije tražilica, nego ‘stroj za odgovore’, a spas se traži u gradnji lojalne publike mimo tražilica. tportal

23.07. (21:00)

Pakleno dobra energija

Geotermalna revolucija: Vrela budućnost iz dubine Zemlje

Nova generacija geotermalne energije koristi tehnologiju iz naftne industrije kako bi stvorila umjetne podzemne rezervoare topline. Tvrtka Fervo Energy buši do pet kilometara duboko i već opskrbljuje mrežu, uz planove za širenje u SAD-u i suradnju s Googleom. Tehnologija nudi stalan izvor čiste energije, ali izazovi uključuju visoke troškove, upravljanje vodom i rizik od potresa. Uz konkurenciju iz Kanade i SAD-a, geotermalna energija dobiva rijetku dvostranačku potporu i potencijalno ključnu ulogu u energetskoj tranziciji. tportal

17.07. (16:00)

Valovi nosili brodove, sad nose podatke

Meta i Google zaronili u kablove: AI povezanost dublja od oceana

Tehnološki divovi Meta i Google ubrzano grade globalne podmorske internetske kablove kako bi odgovorili na rastuće zahtjeve umjetne inteligencije i podatkovnih usluga. Meta gradi najduži kabel na svijetu – Project Waterworth, dug 50.000 km, koji će povezati pet kontinenata. Google razvija sustav Sol između SAD-a i Europe. Ovi kablovi, tanji od vrtne cijevi, nose 95 % svjetskog internetskog prometa. Iako omogućuju globalnu povezanost, stručnjaci upozoravaju na rizike privatne kontrole infrastrukture koja je dosad bila u rukama država i telekoma. Poslovni

13.07. (16:00)

Za iste tipke – drastično različiti iznosi

Google plaće “lete u oblake”, dok hrvatski IT još čeka polijetanje

Prema podacima o američkim radnim vizama, Google nudi osnovne godišnje plaće i do 340.000 dolara (314.000 €) za softverske inženjere, dok u Hrvatskoj vodeće IT tvrtke poput Infobipa ili Rimac Technologyja plaćaju između 35.000 i 90.000 eura bruto, ovisno o senioritetu. Uz to, Google nudi i značajne bonuse i dioničke planove koji dodatno povećavaju ukupnu naknadu. Unatoč visokim lokalnim plaćama, razlika u primanjima između Hrvatske i Silicijske doline ostaje izrazita. Lider

31.05. (00:00)

Filmovi bez kamere

Google Veo 3 predstavlja značajan korak naprijed u razvoju AI tehnologije za generiranje video sadržaja

Google Veo 3 je najnoviji model umjetničke inteligencije (AI) za generiranje video sadržaja, koju je razvio Google DeepMind. Predstavljen je u svibnju 2025. godine na Google I/O konferenciji. Ovaj alat omogućuje korisnicima da iz jednostavnih tekstualnih ili slikovnih upita generiraju visokokvalitetne video isječke duljine do 8 sekundi, uključujući sinkronizirani audio, dijalog, zvučne efekte i ambijentalnu glazbu. Iako je Veo 3 trenutno dostupan samo u SAD-u, Google planira proširiti dostupnost na dodatne zemlje u budućnosti. Međutim, konkretni datumi za proširenje dostupnosti još nisu službeno objavljeni.

14.01. (08:00)

Hakeri vrebaju na sve strane

Google pozvao korisnike Gmaila da aktiviraju sigurnosne značajke i zaštite račun

Ako već nisu, korisnici bi trebali što prije aktivirati ključne sigurnosne značajke kako bi povećali sigurnost svog računa i osigurali Googleovu pomoć u slučaju da im se u budućnosti, nešto dogodi s računom (budu hakirani, izgube pristup i slično). Dvostupanjska autentifikacija ili 2FA predstavlja dodatni sloj zaštite, jer od korisnika traži neovisnu potvrdu identiteta. To znači da će korisnici nakon što upišu lozinku za pristup svom računu, morati potvrditi svoj identitet ili upisivanjem dodatnog koda koji će primiti na svoj mobilni telefon ili koda iz aplikacije za autentifikaciju. Na taj način, čak i ako netko pokuša ući u račun neovlašteno, dodatna provjera će ga zaustaviti. Zimo

11.12.2024. (09:00)

Sport, politika i glazba

Što se najčešće guglalo ove godine: Baby Lasagna, nogometni Euro, Donald Trump, Kamala Harris, princeza od Walesa…

Najčešće pretraživani pojmovi na najpoznatijoj tražilici su Euro 2024, DIP (logično, s obzirom na izbore), Baby Lasagna, utakmice Hrvatske s Italijom i Albanijom, Rim Tim Tagi Dim i Donna Vekić. Globalno, najčešće se pretraživala Copa America, zatim ponovno Euro, dok su Olimpijske igre u Parizu tek na trećem mjestu. Od osoba, najpopularniji su Trump, Kamala Harris, princeza Catherine od Walesa, Imane Khaliff i Joe Biden. Najtraženiji glazbenik je Diddy (ali ne baš vezano uz glazbu), od filmova Inside Out 2, među glumcima najčešće se guglalo Katta Williamsa, a najtraženija pjesma Not Like Us Kendricka Lamara. Bug

06.12.2024. (13:00)

Halucinira

Google svoj AI Overviews obučava na TikToku: Rezultat je opako brkanje stvarnosti i mašte

Čini se kako Google još uvijek ima početničkih problema sa svojom značajkom AI Overviews. Ona je ranije ove godine korisnicima predlagala da na pizzu stave ljepilo ili jedu kamenje, a sada kao izvor za svoje rezultate koristi satirične snimke s društvenih mreža. Google je uveo zaštite koje bi trebale primijetiti apsurdne upite i umanjiti korištenje duhovitog sadržaja, ali i savjeta korisnika, pogotovo kada je riječ o vijestima ili pitanjima zdravlja. Također su dodali oznaku upozorenja “Generativni AI je eksperimentalan” nakon pokretanja AI sažetaka. Forbes

29.11.2024. (12:00)

Hej Google, ne špijuniraj!

Google potiho snima sve što govorimo, no može se isključiti

Google, uz druge tehnološke divove, snima dijelove glasovnih interakcija kako bi unaprijedio usluge poput Pretraživanja, Asistenta i Karata. Iako tvrde da to čine radi poboljšanja usluga, ovo može ugroziti privatnost korisnika te potencijalno otvoriti vrata kibernetičkim napadima. Rješenja: Kako zaustaviti Googleovo “slušanje” (Poslovni):

  1. Isključite glasovne i audio aktivnosti
    • Idite na “Manage your Google account” > Podaci i privatnost > Postavke povijesti.
    • Deaktivirajte “Glasovnu i audio aktivnost”
  2. Uklonite mikrofon i kameru iz jednadžbe
    • U postavkama uređaja upravljajte dopuštenjima aplikacija. Onemogućite pristup mikrofonu i kameri za aplikacije poput Google Asistenta
  3. Izbrišite prethodne snimke
    • Na istom mjestu (Glasovna i audio aktivnost), pregledajte i obrišite već pohranjene snimke
  4. Redovito provjeravajte dopuštenja
    • Pregledavajte postavke privatnosti za sve aplikacije. Budite oprezni kod instalacije novih
  5. Dodatni koraci za sigurnost
    • Koristite VPN, redovito ažurirajte softver i birajte aplikacije iz pouzdanih izvora

Isključivanje ovih postavki ne sprječava Google da prikuplja osnovne podatke za svoje usluge, ali značajno smanjuje opseg praćenja. Razmislite o alternativama za aplikacije koje narušavaju privatnost.

23.11.2024. (21:00)

AI kao resurs

Hrvat iz Googlea Boris Debić: AI će Hrvatskoj donijeti 10 jednoroga

Zagrebački fizičar postao je dio Googlea dok je taj tehnološki div, s obzirom na današnje dosege, još bio u povojima. Proveo je u Silicijskoj dolini 24 godine, a od toga je 15 bio u Googleu gdje je radio na razvoju infrastrukture, podatkovnih centara, release inženjeringu, strojnom učenju, donošenju odluka pomoću umjetne inteligencije. Vrativši se u Hrvatsku počeo je predavati o umjetnoj inteligenciji na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Obrazovanje mladih u segmentu AI-ja je ključno jer, kako tvrdi, utjecaj te tehnologije na gospodarstvo će biti i više nego značajan. Iako se na toj tehnologiji već dugo radi, sadašnji su pravci razvoja tek zagrijavanje. Debić navodi kako mu je generativna umjetna inteligencija impresivna, ali ne toliko kao opća umjetna inteligencija (AGI) kojoj će, kako kaže, trebati puno duže za razvoj. Broj računala raste eksponencijalno, a broj programera linearno. No, time kako se razvijaju IT tvrtke u području AI-ja sasvim je zadovoljan. Ne da Hrvatska ne kaska, nego i predvodi u AI tehnologijama, kaže. Netokracija