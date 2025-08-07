Više od strelice do cilja
Skrivene moći Google Mapsa: kako iz navigacije izvući maksimum
Google Maps nudi niz korisnih značajki koje većina korisnika često previđa. Možete spremati lokacije, slati rute s računala na mobitel, koristiti navigaciju u zatvorenom prostoru, dijeliti lokaciju s prijateljima (i mamom), spremiti kućnu i poslovnu adresu te koristiti napredno i segmentirano pretraživanje. Tu su i alati poput “Nearby” za otkrivanje mjesta u blizini te personalizirane obavijesti, primjerice o radovima na ruti. Sljedeći put kad se izgubite – sjetite se, možda vam karta već sve govori, samo ju niste slušali. tportal