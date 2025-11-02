Most koji spaja sjećanja, ne i stvarnost

Trideset godina nakon rata Slavonski i Bosanski Brod žive odvojene živote, iako ih dijeli samo 500 metara Save. Nekada jedinstven grad s tisućama ljudi koji su svakodnevno prelazili granicu zbog posla i rodbine danas dijeli povijest, sjećanja i – zagađeni zrak. Bosanski Brod ostao je gotovo prazan, s malo povratnika i zaraslim selima, dok se u Slavonskom Brodu život nastavlja uz šoping, granicu i nadu da će mladi s obje strane ponovno graditi mostove koje rat i politika nisu uspjeli srušiti, ali jesu – udaljiti. tportal