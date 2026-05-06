Kad "mračno" zapravo znači "loše osvijetljeno"
Srednji vijek u Europi: 1000 godina u 20 minuta
Iako povjesničari kolutaju očima na termin “mračno doba”, pad Rima doista je donio kolaps trgovine, pismenosti i sigurnosti. Ipak, u idućih tisuću godina Europa nije samo “stajala u kutu”, već je preživjela uspon kalifata, vikinške upade i razvoj sveučilišta. Čak je i crna smrt imala “svijetlu” stranu: manjak radne snage podigao je cijenu rada i srušio feudalne okove. Ironično, tek su renesansni mislioci, uživajući u plodovima tog oporavka, srednji vijek proglasili mračnim kako bi sebe prikazali kao prosvjetitelje. Ako danas proživljavamo novi pad Rima, pripremite se – renesansa bi mogla stići za kojih četrdeset generacija. Open Culture