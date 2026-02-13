Kad je povijest “bila na ispitu”, ali ne i u glavi
Slabo znanje o NDH i Drugom svjetskom ratu otkriva manjkavosti obrazovnog sustava
Suđenje u Rijeci napadačima na antifašistički skup, koji su tvrdili da ne znaju značenje NDH i pokliča “Za dom spremni”, otvorilo je pitanje kvalitete nastave povijesti u Hrvatskoj. Profesorica Vedrana Spajić Vrkaš upozorava na plošno, memorijsko učenje bez vrijednosne rasprave, dok “skriveni kurikulum” oblikuje stavove učenika kroz obiteljske i društvene utjecaje. Istraživanja Instituta za društvena istraživanja pokazuju skromno političko znanje maturanata te nezadovoljstvo obradom Drugog svjetskog rata u školama. Stručnjaci upozoravaju na polarizaciju društva i nedostatak jasnog obrazovnog odgovora na kontroverzne povijesne. DW