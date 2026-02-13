Slabo znanje o NDH i Drugom svjetskom ratu otkriva manjkavosti obrazovnog sustava - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad je povijest “bila na ispitu”, ali ne i u glavi

Slabo znanje o NDH i Drugom svjetskom ratu otkriva manjkavosti obrazovnog sustava

Suđenje u Rijeci napadačima na antifašistički skup, koji su tvrdili da ne znaju značenje NDH i pokliča “Za dom spremni”, otvorilo je pitanje kvalitete nastave povijesti u Hrvatskoj. Profesorica Vedrana Spajić Vrkaš upozorava na plošno, memorijsko učenje bez vrijednosne rasprave, dok “skriveni kurikulum” oblikuje stavove učenika kroz obiteljske i društvene utjecaje. Istraživanja Instituta za društvena istraživanja pokazuju skromno političko znanje maturanata te nezadovoljstvo obradom Drugog svjetskog rata u školama. Stručnjaci upozoravaju na polarizaciju društva i nedostatak jasnog obrazovnog odgovora na kontroverzne povijesne. DW


Slične vijesti

02.02. (14:00)

Njima ne treba objašnjavati "šta je bilo"

Branitelji Domovinskog rata koji se protive pozdravu ZDS: Borili smo se za slobodu, demokraciju i dostojanstvo, a ne za ekstremne simbole i ideologije

Sudionici filma svjedoče o svom uvjerenju da je velika većina branitelja u rat krenula kako bi obranila svoje obitelji, gradove i zemlju. U filmu iznose svjedočanstva o razlozima odlaska u obranu, borbi za slobodnu i demokratsku Hrvatsku te kako se osjećaju 30 godina nakon završetka rata. Poručuju da su manipulacije koje Domovinski rat pokušavaju prikazati kao nastavak ideologije NDH duboko pogrešne i da vrijeđaju sve veterane koji su čista srca stali u obranu Hrvatske. Index, Telegram

18.11.2025. (14:00)

Šutnja je zlato, ali je li i desni centar?

Bagić: Zamislite da su Plenković i Thompson pozvali da se ne veliča NDH

Iako je nakon eskalacije radikalno desnih ideja politički pragmatizam HDZ-a logičan, Plenković je napravio više grešaka, smatra sociolog i politički analitičar Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu u razgovoru za Ideje. Upozorava da u Hrvatskoj danas treba braniti pluralnost društva i rješenje vidi u eliminaciji nejasnoća iz Ustava i zakona. dotaknuli su se više tema, od toga na koji način različite skupine pokušavaju iskoristiti ovaj trenutak da bi mijenjale odnose u društvu, zatim zašto šuti Zoran Milanović, smatra da je u slučaju incidenta u Splitu vjerojatno zakazala Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA). Obrazlaže to tvrdnjom da je obavještajna služba trebala znati za radikalne skupine i njihove pripreme, te pravovremeno dojaviti informaciju. Zašto se velik dio akademske zajednice ne oglašava? Razlog leži u oportunističkoj pasivnosti dijela akademske zajednice, posebice onih svjetonazorski bližih desnom centru. Kritičan je i prema obrazovnom sustavu.

16.11.2025. (13:00)

Spoiler: nije iz 19. stoljeća, a još manje iz “stare hrvatske tradicije”

Stručno mišljenje: “Za dom spremni” i dalje nedvojbeno ustaški pozdrav

Centar za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi potvrdio je da je pozdrav “Za dom spremni” izvorno ustaški te da je od 1941. bio službeni pozdrav NDH, korišten u zapovijedima, dokumentima i propagandi. Najraniji vjerodostojni primjeri datiraju iz 1930-ih, unutar ustaškog pokreta, a ne iz starije hrvatske tradicije. Navodi o ranijem podrijetlu nisu potkrijepljeni dokazima. Zbog neodvojive povezanosti s fašističkim i genocidnim režimom, suvremena upotreba pozdrava nužno normalizira simbole NDH i protivi se ustavnim i moralnim načelima RH. Dnevnik

29.10.2025. (15:00)

Kad diktator objasni zašto je demokracija “dosadna”

Pavelićev fašizam kao “lijek” protiv demokracije

Enis Zebić podsjeća da je Ante Pavelić u knjizi Strahote zabluda otvoreno odbacio demokraciju, nazivajući fašizam njezinim “nasljednikom” i nužnim alatom protiv boljševizma. Demokraciju je smatrao slabom i “rastočujućom”, a fašizam poretkom “naroda jedinstvenog po krvi i volji”. Autor ističe da je NDH bila ne samo zločinačka nego i duboko antidemokratska država bez ustava, sabora ni izbora. Upozorava kako današnja relativizacija ustaštva znači i napad na ustavne temelje Republike Hrvatske – pluralizam, slobodu i demokraciju. Ideje

31.08.2025. (20:00)

Ako nekome treba podsjetnik

Ovako je govorio Budimir Lončar: Jugoslavija je za Hrvatsku i Hrvate bila jedini izlaz nakon 1945. godine

Svaka druga solucija bila je u tim povijesnim okolnostima ili nerealna ili pogubna za Hrvatsku i Hrvate, pogotovo s obzirom na to da je postojala objektivna hipoteka zločinačke Nezavisne Države Hrvatske. Hrvatska je u Jugoslaviji snažno napredovala i strelovito se modernizirala u svakom pogledu, brže i sveobuhvatnije od većine drugih republika. Hrvatski kadrovi i Hrvati igrali su tijekom cijelog trajanja Jugoslavije iznimno važnu ulogu obnašajući najistaknutije funkcije u armiji i diplomaciji, dakle u vrlo bitnim segmentima vlasti. Oni koji misle da je bilo realno da Hrvatska 1918. ostvari punu državnu nezavisnost u jednakoj su ili sličnoj zabludi kao i oni koji smatraju da je to bilo realno 1945., poslije Drugog svjetskog rata i propasti kvislinške NDH.

To su neupućeni ljudi, diletanti i zanesenjaci. Smisao demonizacije Jugoslavije uglavnom nije u tome da se ukaže na opasnost po opstanak Hrvatske, jer ne radi se ni o kakvoj opasnosti; smisao je u tome da se relativizira i umanji najveća hrvatska politička i moralna katastrofa u povijesti poznata kao Nezavisna Država Hrvatska, da se isključivim inzistiranjem na antihrvatskom karakteru Jugoslavije na neki način opravda NDH, da se prizovu simpatije za ustaštvo u kojem će se – za razliku od jugoslavenstva – uvijek pronaći nešto za pohvalu i za uzor budućim generacijama. Ivica Đikić povodom godišnjice smrti velikog diplomata, za Novosti.

07.08.2025. (20:00)

Crna je nova crvena – sad i s biračkim pečatom

Mihaljević: Ako je Tito bio zločinac, onda su Truman i Churchill bili još veći

Premijer Andrej Plenković ostat će zapamćen kao čovjek koji je dovršio proces poustašenja Hrvatske. Danas su ustaški pokliči i koračnice hrvatski mainstream. Čuju se na masovnim koncertima, na ulici, stadionima, obljetnicama Domovinskog rata... Danas u javnom prostoru manje-više nekažnjeno možete braniti ustaše i Pavelića, ali ne i partizane i Tita. To je u Hrvatskoj postalo prilično opasno. Jer Bleiburg. Nijemcima i Japancima, koji katarzu II. svjetskog rata proživljavaju i danas, nikad nije padalo na pamet da zbog Hiroshime, Nagasakija, Dresdena, Berlina i brojnih drugih gradova – u kojima su saveznici neselektivno i namjerno u bombardiranju pobili mlijune civila – Trumana i Churchilla proglase zločincima. I usporede ih s Hitlerom. No, u Njemačkoj i Austriji se ne nose crne uniforme s nacističkim znamenjem, niti se diže junačka desnica u zrak uz onaj zloglasni “Zieg heil!” urlik. Barem ne nekažnjeno i s dvostrukim konotacijama. U Hrvatskoj je, međutim, nacizam i fašizam dobio pravo javnosti. U njihovu se slavu nekažnjeno urla na nogometnim stadionima i hipodromima, u parlamentu, na obljetnicima oslobođenja Hrvatske u Domovinskom ratu, na ulici i u školama. Robert Mihaljević za Danicu.

15.07.2025. (16:00)

Sve zbog "onih tri riječi"

Nije zgorega podsjetiti: HOS-u su dali ustaške insignije s ciljem da se poistovjete s Pavelićevim ustašama

Dovoljno je prelistati nekoliko službenih publikacija i proglasa HSP-a iz devedesetih godina, u kojima su pravaši mobilizirali buduće pripadnike HOS-a otvorenim ustaškim programom i usputno brutalno vrijeđali ‘jugokomunistički režim’ Franje Tuđmana. Bilo je to razdoblje uoči i nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, kada su HSP-ovci, predvođeni Dobroslavom Paragom i Antom Paradžikom, bili glavni politički problem Franji Tuđmanu, što kao konkurencija, što kao neugodna proustaška smetnja u percepciji međunarodne zajednice. Iako je Tuđmanov režim provodio ozbiljnu represiju prema pravašima, posebno zbog HOS-ovih postrojbi, koje se gledalo i kao prijetnju ustavnom poretku, dok su ih režimski mediji mahom ignorirali ili ocrnjivali zbog ekstremističke ideologije, HSP-ovci su dosljedno ostajali vjerni ustaškom pokretu i Anti Paveliću. I nije to bio eksces marginalnih grupacija unutar HSP-a, kako se danas opetovano tvrdi. Novosti

09.07.2025. (15:00)

Duh je iscurio iz boce

Šutnjom institucija “Za dom spremni” pokušava se rehabilitirati i proglasiti ustavnim

Kada imamo pojave koje su neustavne i nezakonite, a bilo ih je, imamo dva tipa slanja poruke – javna politička poruka, posebno od visokih dužnosnika i drugi dio reakcije, koji se temelji na primjeni zakona od strane nadležnih institucija – policije i prekršajnih sudova, govori pučka pravobraniteljica Šimonović Einwalter za N1, istaknuvši kako je pozdrav ZDS – neustavan. Usprkos tome, sada se cjelokupni “Za dom spremni” pokušava rehabilitirati i proglasiti ustavnim i legalnim, iako je prouustavan i protuzakonit, mada je oko tog pitanja Zakon o prekršajima javnog reda i mira morao biti jasniji i precizniji. Nije samo ZDS. Sada imamo mlade obučene u crno koje nose ustaške simbole kao da je to normalna stvar, legalno i prihvatljivo. Novosti

07.06.2025. (15:00)

Bitno da uz grb nema slova 'U'

HAZU pripremila Deklaraciju o grbu: Nije važno je li prvo polje crveno ili bijelo

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predstavila je Deklaraciju kojom poručuje – i grb s bijelim, i onaj s crvenim prvim poljem, ravnopravno pripadaju hrvatskom povijesnom identitetu. Grb s bijelim prvim poljem nije ni socijalistički, ni komunistički, ni ustaški – to je povijesni znak hrvatskog nacionalnog identiteta. Obilježja NDH su bila točno propisana zakonskom odredbom od 28. travnja 1940. godine. Ona sadrže ideološki simbol tadašnjeg vladajućeg ustaškog pokreta, plavo slovo U okruženo crvenom tropletnom viticom i grbom NDH. HRT… Šahirani grb Hrvatske stilizirani je prikaz tvrđave, utvrde ili predziđa. Potkraj 15. stoljeća bio je oblikovan prema tadašnjoj metafori Hrvatske kao tvrđave, bedema, odnosno predziđa kršćanstva (Antemurale Christianitatis), najčešće u varijanti s početnim srebrnim (bijelim), a završnim crvenim poljem (kad je parni broj polja).(Index)

17.05.2025. (20:00)

Samo bez relativiziranja

Obljetnica Bleiburga: mjesto predaje i početak prisilnog povratka vojnika u Jugoslaviju, a ne mjesto sustavnog masakra

Riječ je o procesu masovne predaje vojnika, civila i političkih protivnika partizanskim jedinicama u svibnju 1945. kada je postalo jasno da Treći Reich i NDH doživljavaju slom, a potom o njihovoj prisilnoj repatrijaciji i likvidaciji bez suđenja. Nakon kapitulacije Njemačke 8. svibnja čelni su se ljudi dali u bijeg, pa tako i kolone vojnika koji su krenuli prema Austriji gdje su se mislili predati britanskoj vojsci. No, oni su ih odbili i kod Bleiburga odlučili predati partizanima. Važno je istaknuti da se na samom Bleiburškom polju nisu dogodile masovne egzekucije.

Nakon predaje, deseci tisuća zarobljenih osoba upućeni su pješice ili vlakovima natrag kroz Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu. Taj prisilni marš, poznat kao Križni put, odvijao se u krajnje nehumanim uvjetima, uz učestale egzekucije, glad, bolesti i psihofizičko zlostavljanje. Najveći broj egzekucija dogodio se u Sloveniji. Točan broj žrtava Bleiburga i Križnog puta nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Niti su sva stratišta otkrivena, niti postoji potpuna dokumentacija. Većina znanstvenih procjena kreće se između 45.000 i 70.000 žrtava. Index

  • Danas je na Mirogoju obilježena 80. obljetnica (Nacional)
  • Željko Krušelj, novinar, povjesničar i sveučilišni profesor u mirovini, ujedno i autor knjige o Bleiburgu: Britanci su jedan od razloga zašto se desio Bleiburg za Al Jazeeru