Nestala bi i ekonomska pozadina američke vojne dominacije

Kada netko tako utjecajan kao što je Elon Musk izjavi da će SAD kad-tad morati platiti svoj dug, točnije da je, ‘s obzirom na federalne rashode, pitanje kada ćemo, a ne hoćemo li bankrotirati‘ onda je jasno da stvar koja do jučer nije bila zamislivom postaje itekako dramatičnom. Jer, Amerika se (opet) suočava s probijanjem gornje letvice dopuštene zaduženosti (ta je granica posljednji put zbog pandemije revidirana 2021.). Ako američki Kongres ne obustavi ili ne poveća limit, rizik od insolventnosti postaje stvarnost. Došlo bi do nagloga skoka kamatnih stopa i svjetska bi ekonomija ušla u duboku recesiju. Vrijednost bi dolara drastično pala, a time i vrijednost oko 60 posto od 12 bilijuna dolara deviznih rezervi svih središnjih banaka u svijetu. Svjetsko bi se financijsko tržište dodatno fragmentiralo, uz već postojeće geopolitičke trzavice, pa bi i to pridonijelo dugoročnom usporavanju svjetske ekonomije. Lider