Kako se (ne) opeći na tuđi račun
Što je margin kredit: Moćan alat za veći prinos ili prečac do prisilne prodaje portfelja
Margin kredit ulagačima omogućuje posudbu novca od brokera ili banke kako bi kupili više vrijednosnih papira i povećali prinose. Međutim, ova financijska poluga jednako pojačava i gubitke. Pad tržišta može aktivirati margin call – zahtjev za hitnom uplatom sredstava ili prisilnu prodaju imovine u najgorem trenutku. U Hrvatskoj su ovi krediti rijetki za male ulagače i uglavnom su rezervirani za privatno bankarstvo, uz stroge uvjete. Stručnjaci savjetuju oprez, korištenje minimalne poluge i diverzifikaciju, dok je za većinu malih ulagača najsigurnije potpuno ih izbjegavati. tportal